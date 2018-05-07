雀巢支付71.5億美元聯手星巴克 組全球咖啡聯盟

雀巢公司 Nestle (NSRGY-US) 同意與主要競爭對手星巴克 Starbucks (SBUX-US) 結盟，咖啡連鎖店市場的消費和食品服務區塊將有所改變。

星巴克股價日線趨勢圖

據了解，雀巢將支付星巴克 71.5 億美元，為目前年營收 20 億美元的部門添加火力。位於瑞士的雀巢週一 (7 日) 宣佈，此交易預計將積極的有機增長每股純益，盈利從 2019 年開始大量貢獻。

星巴克宣佈，將利用這筆資金加速庫藏股的回購，預計財政 2020 年將返回約 200 億美元的庫藏股及分紅給股東。雀巢則是使用星巴克這個品牌來行銷其 Nespresso 咖啡和膠囊系統產品。

該聯盟強調雀巢在捕捉在高端消費群的努力。雀巢咖啡近期已經被 JAB 控股的 300 億美元 Keurig Green Mountain 及 Peet's 等品牌所超越。雀巢執行長 Mark Schneider 提道，「擁有星巴克品牌、雀巢、和 Nespresso，我們帶來咖啡界的 3 個標誌性品牌」。

此外，多達 500 位星巴克員工將加入雀巢。雀巢表示其正在進行的庫藏股計劃將保持不變。

該協議不包括即飲產品以及星巴克咖啡店內的銷售業務。

資料顯示，雖然星巴克保持 138 億美元的美國咖啡市場，但論全球的銷售，雀巢和 Nespresso 品牌保持著全球的頂尖席次。根據 Euromonitor 報導，星巴克財務長 Scott Maw 在 1 月的電話會議上表示星巴克一直在研究每一個部門，以求精簡業務。

雀巢去年也加入小眾品牌藍瓶咖啡和變色龍冷啤酒，來擴大其投資組合。

星巴克在去年 11 月同意以 3.84 億美元的售價向聯合利華出售茶葉品牌 Tazo。