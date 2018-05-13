美股庫藏股狂歡意味著什麼？一個對全市場的槓桿收購

在稅改釋放紅利、鼓勵美元回流美國的推動下，美國上市公司正以創紀錄的速度庫藏股。

截至目前，約有 85% 的標普 500 公司披露了業績。標普數據顯示，在 2018 年的頭三個月里，這些公司庫藏股了約有 1580 億美元的自家股票，為 1998 年以來最高。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 的研究顯示，觀測標普 500 的流動市值與價格之比，2014 年至 2017 年間，這一比率每年下降 1.3%。而 2018 年以來，這一比率已經下降了 0.5%。

蘋果是第一季庫藏股力度最大的公司，超過 220 億美元的庫藏股規模遠超其他美股公司。

庫藏股是支撐股價的好方法。第一季庫藏股力度最大的 20 家標普 500 公司，有四分之三都跑贏了同期的標普 500 指數。

而且，庫藏股也有助於在投資者逃離時，為股價提供支撐。流通股數目逐漸減少，股票價格由此提升。

第一季的大規模庫藏股也彌補了股票基金撤出的缺口。美銀美林援引 EPFR Global 數據稱，第一季，交易所基金和共同基金累計有 294 億美元撤出美股，為 2016 年以來最大的撤出。

美股目前市值最高的蘋果公司，5 月 1 日也宣布了 1000 億美元的庫藏股計劃。次日蘋果上漲 4.4%，當周大漲 13%，創下 2011 年 10 月以來最大的周漲幅。

微軟今年第一季庫藏股了 38 億美元的股票，股價今年以來累漲 14％。波音、摩根大通和聯合健康都在第一季庫藏股後股價大漲。

生物醫藥公司安進第一季庫藏股 106 億美元，但股價今年以來卻獲得小幅下跌。不過，安進仍計劃進一步庫藏股，公司稱預計在第二季庫藏股 20-40 億美元股票。

摩根大通分析認為，2018 年以來，美股的庫藏股激增主要由大型上市公司貢獻，整體市場的庫藏股活動更趨溫和。但美銀美林董事總經理 Jake Mendelsohn 認為，「這類活動非常廣泛，我們看到它以各種各樣的形式出現。「

大規模的庫藏股什麼時候才到頭？從目前的狀況來看，除非舉債庫藏股的利率開始超過股票的回報，或者股票已經買無可買，美股公司還將持續庫藏股。

摩根大通的模擬顯示，以目前美股公司的庫藏股步伐，如果沒有新股發行，標普在 77 年後就能槓桿收購自己。

雖然有稅改帶來的額外收入紅利，但庫藏股花費的資金，終究也是犧牲研發、設備升級等其他開支為代價的。查理芒格也承認，庫藏股來保證股價上漲是「瘋狂而不道德的」。不過，他的老搭檔巴菲特卻對蘋果 1000 億美元的庫藏股計劃讚不絕口，波克夏海瑟威也在第一季增持了蘋果 7500 萬股。