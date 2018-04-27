〈財報〉負面公關事件沒影響銷售 星巴克財報穩健

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks (SBUX-US) 的週四（26 日）財報顯示，第 2 季度美國市場停滯不前，提道其他高檔咖啡館、以及快餐連鎖店、和便利店的激烈競爭影響了業績，而加強促銷活動也未能吸引更多的美國客戶。

星巴克週四收盤股價上漲 2.89% 但盤後下跌 2.16% 來到 58.10 美元。

星巴克股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據星巴克第 1 季（截止 4 月 1 日）財報顯示： 美洲地區，同店比營收成長 2%，但同店比客流量持平。（每位客戶的消費金額提升）

美國地區門市約 14,000 間。

美國地區主要促銷活動為下午時段新款金發咖啡飲料 85 折、espresso 飲品半價。

中國地區門市約 3200 間，同店比營收成長 4%，但較前兩季的 6% 及 8% 低。星巴克高層認為因今年農曆年時辰，導致季度入帳變更。 營收成長 14% 至 60 億美元。

營業利潤為 6.6 億美元，EPS 為 0.47 美元，較去年同期的 0.45 美元，或 6.53 億美元高。

星巴克全球客流量下降 1%。歐洲、中東、和非洲地區下降 4%。

星巴克表示，其董事會授權購回 1 億張庫藏股，價值超過 50 億美元。

星巴克正在努力限製或避免兩週前在費城咖啡館發生的負面公關事件，當時星巴克員工因客戶為消費，要求警方逮捕 2 名黑人男子。

事件引發抗議和抵制。星巴克為這起事件道歉，計劃於 5 月 29 日下午關閉 8000 間門市進行種族寬容培訓。

執行長 Kevin Johnson 在法說會後提道，該事件並未影響美國的同店銷售。