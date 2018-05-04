4月市場動盪 京城銀純益較去年近腰斬 今年營運聚焦三方向

京城銀 (2809-TW)4 月自結稅後純益 2.54 億元，年減近 5 成，主要是因為 4 月全球金融市場波動劇烈影響，累計 1 至 4 月稅後純益 15.49 億元、年減 10.8%，每股稅後純益 1.35 元。展望今年，京城銀表示，將持續強化金融科技、資訊安全與法遵內稽內控。

京城銀表示，4 月份獲利雖受到全球金融市場波動較為劇烈影響，但在全球景氣持續復甦下，持續帶動個人及企業資金需求增加，放款業務保持穩定成長，4 月底放款餘額較去年同期成長 17%，整體資產品質維持過往的高水準表現，逾期放款比率 0.04%、逾期放款覆蓋率 4266.13%、全體放款覆蓋率 1.54%。

展望未來，京城銀表示，仍將持續推展金融科技 (FinTech)，包括新版行動銀行 APP 支援指紋登入功能、綁定 LINE 帳務即時通知服務、企業網路銀行服務等金融服務，強化虛擬網路通路與實體通路的互補性。

此外，京城銀同時也會針對資訊安全管理制度與網路交易系統 SSL 憑證進行全面升級，未來隨著全行科技金融應用範疇的擴大，可望提供顧客更為安全且便利之創新服務，同時透過新興科技提升銀行內部法令遵循與內稽內控的管理效率。