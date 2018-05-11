可成Q1 EPS可望為全年谷底 下半年營收增幅上看6成

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 首季受到匯損侵蝕獲利表現，法人認為，今年第 1 季將為全年 EPS 谷底，下半年受惠 iPhone 出貨量成長與新款 MacBook Air 推出帶動下，營收可望較上半年大幅成長，增幅上看 6 成。

可成首季受到匯損侵蝕獲利表現，展望第 2 季，在匯率環境優於首季，加上 iPhone 進入新機備貨期帶動下，營運表現可期，且日前公布的 4 月營收達 66 億元，創同期新高，也符合市場預期，法人預估，首季將為今年全年 EPS 谷底，營運將逐季穩健向上。

展望下半年，法人指出，第 3 季在 iPhone 出貨量成長、新 LCD iPhone 金屬邊框供應占比擴增、新款 MacBook Air 推出，及新穿戴式產品訂單客戶加入帶動下，下半年營收可望較上半年成長逾 6 成。

可成第 1 季合併營收 204.06 億元，季減 37.77%，年增 39.96%，創同期新高；毛利率 41.75%，季減 1.73 個百分點，年減 7.2 個百分點，營益率 32.6%，季減 3.59 個百分點，年減 4.11 個百分點；稅後純益 36.58 億元，季減 55.77%，年增 75%，每股稅後純益 4.75 元。