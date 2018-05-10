〈上銀法說〉今年營運逐季高 毛利率也將同步攀升

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望後市，上銀董事長卓永財表示，第 2 季營收將優於首季，今年營運將逐季攻高，毛利率也將再向上攀升，他並認為，目前半導體設備需求仍暢旺，全年展望樂觀。上銀董事會並通過擬辦理現增 1200 萬股，現增後股本將增加 4.3%。

隨著產業需求持續暢旺，訂單需求擴增，使上銀首季營運淡季不淡，展望第 2 季，卓永財表示，5、6 月展望樂觀，第 2 季營收將優於第 1 季，今年營運可望逐季高，下半年也會比上半年更好。

在產能持續優化帶動下，上銀第 1 季毛利率達 4 成，卓永財有信心，隨著長期合約陸續到期，新合約已調整價格，加上優化設備製程有成，今年毛利率將再向上攀升，成長空間可期。

談及近期傳出半導體產業動能下降，卓永財認為，目前看來需求依然暢旺，今年全年展望樂觀，依目前主要客戶需求來看，預期半導體與光電設備擴充到位至少得到 2019 年。

上銀去年資本支出 54 億元，今年仍將繼續擴產，資本支出將超越去年水準，卓永財表示，上銀自 2009 年上市以來就未曾增資，今年是近 10 年來首次辦理現增，除因應營運需求外，也盼能優化財務結構，董事會已通過擬發行 1200 萬股，預計現增完成後，股本將增加 4.3%。