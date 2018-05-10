〈上銀法說〉十年磨一劍 智慧型滾珠螺桿明年量產

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (9) 日召開法說會，上銀董事長卓永財表示，智慧型滾珠螺桿產品明年可望正式量產，而與日本三菱電機展開的「工廠自動化整合方案」預估 2020 年起成為獲利主要動能之一，至於電動車關鍵次系統「轉向器」則預計 8 月試產。

針對新產品佈局，卓永財表示，從今年漢諾威展就可看出，全球已走向智慧製造，上銀的智慧型滾珠螺桿產品十年磨一劍，預計明年就可望正式商業化量產，初期規劃先從德國大客戶開始出貨，接續將引進台灣與中國市場，這也是上銀在智慧製造領域跨出的一大步。

而與日本三菱電機展開的「工廠自動化整合方案」策略合作，卓永財指出，目前該合作案對營收不會有太大貢獻，但在市場朝向高複合化智慧製造的過程中，這將是上銀未來在智慧製造領域上的核心價值，預估 2020 年起，該方案將逐漸成為上銀營運獲利的主要來源之一。

此外，卓永財透露，上銀新產品電動車關鍵次系統「轉向器」預計於 8 月試產，但真正放量生產要等到 2021 年後。

隨著今年新產品將陸續推出，卓永財強調，每個企業都有其經營特質，而企業最重要的是持續投入研發，領先同業的原因在於不斷投入新產品研發，長期投入研發有時很寂寞，但必須持之以恆。

他並舉例，就像智慧型滾珠螺桿產品，要量產前，得花費 10 年以上時間發展成熟，而上銀在莫斯科實驗室投入線性馬達投資十餘年，至今仍未獲利，但目前依然持續投資中。