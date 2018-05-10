被動元件族群續強 盤中9檔拉上漲停板 國巨再創845元新天價

被動元件族群股價今日盤中各自飆漲，其中，龍頭國巨 (2327) 股價從開盤 788 元，一飛沖天到 845 元，亮燈漲停，創下歷史新天價，更是擠下精華(1565)、精測(6510)、信驊(5274)，搶下股后地位。被動元件族群近來因缺貨、漲價等題材，獲市場高度關注，各檔股價更是持續表現優異，國巨今日早盤持續勁揚，數度衝破 800 元大關，最後來到 845 元，漲幅 9.88%，大漲 76 元，不僅再創新天價，股價更拿下台股第二。



相關族群中，包括美桀 (5255)、華容(5328)、奇力新(2456)、大毅(2478)、禾伸堂(3026)、均寶(6155)、光頡(3624)，及蜜望實(8043) 也亮燈漲停。其中，禾伸堂早盤攻上漲停 207.5 元，創 2001 年 6 月中旬以來波段高點。



奇力新早盤則收復百元大關，漲停 109.5 元，漲 9.61%。華新科 (2492) 最高來到 256 元，漲 4%，再創 2000 年 4 月中旬以來波段高點。蜜望實漲停 39.6 元，是 2007 年 8 月中旬以來波段高點。大毅也大漲 9.90%，是 2007 年 6 月下旬以來波段高點。



最受關注的國巨，法人表示，因挾基本面及不停漲價狀態下，4 月營收逼近 50 億元，包括積層陶瓷電容 (MLCC) 及電阻等報價後續仍有調漲空間，預估 5 月營收能突破 50 億元，甚至 6 月後營收更有機會挑戰 60 億元。而相關族群股價也有望持續在此波熱潮下，再各創新高點。





