國巨今日成交值破百億達台積電2倍 前10名被動包辦5檔

被動元件行情超火熱，國巨 (2327-TW) 今 (10) 日躍居台股股后，單日成交值達 129.8 億元，為台股成交值最高個股，比第 2 名的台積電(2330-TW) 的 63.37 億元還高出 1 倍有餘。而台股成交值前 10 名當中，就有 5 檔被動元件。

國巨吸金能力有多強，今天成交值不僅是台積電的 2 倍，也佔了大盤今天成交值的 10%，比起大立光 (3008-TW) 的 22.43 億元跟鴻海 (2327-TW) 的 21.06 億元，更是多出 100 億元以上。

至於擠入今天台股成交值前 10 名的被動元件廠，除了國巨外，還有第 3 名的禾伸堂 (3026-TW)、第 4 名的奇力新 (2456-TW)、第 8 名的大毅 (2478-TW) 以及第 10 名的日電貿 (3090-TW)。

法人指出，被動元件近期漲勢，跟去年光學族群因為 iPhone、車用等題材所帶動的族群狂飆相比，有過之而無不及，不過不同的是，被動元件有基本面，包括國巨第 1 季每股稅後純益達 12.15 元、禾伸堂 3.1 元、華新科 2.71 元、日電貿也有 2.08 元，唯一的問題在於，短線漲幅過大，慎防可能會有獲利了結賣壓湧現，空手者暫時不要輕易進場。