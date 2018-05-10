保經公會傳承 新聘雙顧問跨領域經驗分享

保經公會於 2018 年 5 月 9 日舉行第六、七屆理事長交接典禮，由新任理事長朱水源（現任環球世達保險經紀人公司總經理）主持，參加的貴賓包括金管會保險局局長吳桂茂及保險業與保險相關產業重量人士，儀式當中另外新聘兩位顧問鉅亨網董事長刁洪智與墨石資本張義發。

刁洪智為鉅亨網董事長，鉅亨網在台灣財經網站中為產業領導者，刁洪智立志要做華人世界的道瓊 (Dow Jones)，這幾年鉅亨網除了在原本財經領域上穩健成長，更跨足收費頻道、金融理財網站線上應用服務（ASP），這次獲邀為保經公會的顧問，就是看上鉅亨網董事長刁洪智在金融保險新聞產業界的影響力，期許他為保經公會帶來不一樣的新方向和想法，將鉅亨網成功的經驗提供給保經公會。

另外新聘僱問為墨石資本董事長張義發，目前同時為富士康富金服金融戰略研究院院長，長期專注於資本市場，之前替龍寶集團 (股票代碼：LNGB) 完成在美國上市，在美國也有多項投資計畫在進行中，當中包含美國移民區域中心 (Inkstone States RC)，已經獲得美國 I-024 核准函，這次成為保經公會顧問就是保經公會希望借助張義發長期在資本市場的經驗，協助保經公會會員夥伴進入資本市場。

本次新聘兩位顧問鉅亨網董事長刁洪智及墨石資本董事長張義發，兩人專長不同可與保經公會會員達到互利互助的經驗交流和分享。