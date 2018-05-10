台幣升值及共享單車搶市 六暉-KY首季獲利年減逾6成 每股盈餘0.36元

受到台幣升值匯損、共享單車侵蝕中階小胎氣門嘴市場，以盈餘匯回稅負成本墊高等不利因素影響，六暉 - KY(2115)首季毛利率降至 19.62%，較去年同期大減 8.67 個百分點，稅後盈餘 2931 萬元，年減率 66%，每股盈餘 0.36 元。六暉為全球最大氣門嘴生產廠，月產能 6600 萬套，占營收 8 成左右，其餘 2 成為配件銷售，氣門嘴以機車 (MC)、電動摩托車為大宗，占了營收比重約 36.55%，腳踏車(BC) 占了 22.4%，光小胎氣門嘴比重逾 5 成，卡車及非道路用車類、汽車類分別占 12.58%、6.24%，TPMS 約 4.5% 左右，其餘為配件銷售。



大陸共享單車興起，侵蝕到中低階腳踏車市場，因應市場競爭變化，六暉把中低階產品生產加工逐步轉移印尼，日前宣布 2.2 億元人民幣資本支出，投入廈門廈暉設廠，投入精密金屬加工，開拓 OE(組車廠) 業務。



六暉去年稅後盈餘 2.74 億元，每股盈餘 3.35 元，配發 1.5 元股息，今年規畫 TPMS(胎壓偵測器) 氣門嘴月產能將由 120 萬顆提高到 180 萬顆，一般氣門嘴月產能將由 6600 萬顆，提高到 7 千萬顆。

