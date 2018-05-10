國巨股價攻上800元大關 股后爭霸戰4強開打

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (10) 日早盤股價再度爆衝，越過 800 元大關，再創掛牌歷史新高，也超越精華 (1595-TW)，躍居台股第 3 高價股，距離股后信驊(5274-TW) 僅差 10 元左右，不過精測 (6510-TW) 股價也在 780 元附近，4 強勁逐台股股后爭霸戰正式開打。

受惠國巨繼續強攻，禾伸堂 (3026-TW) 也站上 200 元大關，一度亮燈漲停，來到 207.5 元，創下 2001 年 6 月以來新高；奇力新 (2456-TW) 也重新站上 100 元大關；華新科 (2492-TW) 儘管遭分盤交易，也衝過 250 元，再創 2000 年 4 月中旬以來新高。

包括智寶 (2375-TW)、金山電 (8042-TW)、立隆電 (2472-TW)、立敦 (6175-TW)、凱美 (5317-TW)、光頡 (3624-TW)、大毅 (2478-TW)、信昌電 (6173-TW)、九豪 (6127-TW)、美磊 (3068-TW) 等也全面上漲。

法人指出，近期推升被動元件大漲的主要買盤，據傳是有部分授權時間即將到期的政府代操基金，為了爭取績效，因此湧入被動元件族群，以拉抬績效。另外外資也是另一隻推手，5 月以來買盤開始湧現。

法人表示，國巨挾基本面優勢，4 月營收直逼 50 億元大關，同時包括 MLCC 及電阻等報價後續仍有調漲的空間，預估 5 月營收就可順利越過 50 億元，6 月進入零組件拉貨高峰期，營收有機會朝 60 億元挺進。

若投資人如果仍看好國巨行情，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨永豐 7A 購 01(076566-TW)、國巨凱基 7A 購 06(077586-TW)、國巨元大 7B 購 01(078532-TW) 等。