海南：到2020年將推廣新能源汽車超4000輛

據海南日報9日消息，為加快推進新能源汽車在海南省交通運輸行業的推廣應用，海南省交通運輸廳近日印發相關意見，提出到2020年，新能源汽車在海南省交通運輸行業的應用要初具規模，全部新增和更換的公交車中新能源公交車的比例達90%，到2020年全省交通運輸行業累計推廣新能源汽車超4000輛。同時，全部新增和更新的巡遊出租汽車使用新能源、清潔能源或混合動力車輛。此外，全部新增和更新的分時租賃汽車均使用新能源汽車，配套服務設施基本完備，新能源汽車運營效率和安全水平明顯提升。

海南省2017年-2020年新增和更換的公交車中新能源公交車的比例要分别達到60%、70%、80%、90%;城市物流配送、郵政用車每年新增和更換車輛中新能源汽車的比例不低於50%。

海南省將鼓勵運輸企業推廣應用新能源汽車。城市公交車、出租汽車、分時租賃運營權優先授予新能源汽車。鼓勵推動城市地域範圍較小的市縣經營出租汽車、租賃汽車和往返里程在100公里内的短途客運班線使用新能源汽車，對新能源出租汽車的運營權指標適當放寬。

同時，加快充電基礎設施建設，結合當地實際，將新能源汽車推廣應用納入城市公共交通規劃和城市綜合交通運輸體系規劃，明確新能源汽車推廣應用目標、技術線路、重點任務和配套政策。海南省將積極製定新能源汽車推廣應用扶持政策。在新能源汽車購置補貼、貸款貼息、運營補貼、充電車位管理、充換電基礎設施維護、推廣應用宣傳等方面給予必要的支持。同時落實新能源公交車免征車輛購置稅政策。到2020年底前，對純電動、插電式(含增程式)混合動力和燃料電池的城市公交車免征車輛購置稅;併落實新能源汽車購置補貼政策和車船稅等方面的稅收優惠、城市公交車成品油價格補貼、新能源公交車運營補貼、貸款貼息、充換電設施的獎勵補貼等政策。

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