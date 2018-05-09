美國國務卿龐培歐抵達平壤 川普希望北韓釋放三名韓裔美籍人囚

繼中國領導人習近平和北韓領袖金正恩六週內第二度會面後，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 週三抵達平壤，參加釋放三名美籍人囚的協商，並就史無前例的美國總統川普和北韓領導人金正恩的會面進行準備工作。 綜合外電報導，龐培歐從日本抵達平壤，這也是不到六週之內，他第二次訪問北韓。



在此之前，美國總統川普週二透露，國務卿龐培歐正在前往北韓，為川普與北韓領導人金正恩的會面做準備；他並表示，希望被關押的三名美國人能盡快獲釋。



雖然川普表示，這三名美國人如果被釋放，將是一件「很棒的事情」，但龐培歐稱並未得到這些人獲釋的承諾，不過，希望北韓能「做正確的事」。



繼金正恩最近承諾中止核試驗並關閉北韓核試驗場地後，這三人若被釋放，或許表明金正恩正在為此次峰會鋪墊更加積極的基調。峰會計畫在 5 月底或 6 月初舉行。



雖然金正恩或將釋放最後一批遭關押的美國公民，但其目的可能是對川普施壓，希望他對北韓放棄核武的要求有所讓步，而目前尚無跡象顯示川普有意退讓。北韓通常會以美國人質作為與美國談判的籌碼。



龐培歐上次於復活節週末秘訪北韓，為美朝峰會舖路；龐培歐也成為首位已知與金正恩會晤的美國官員。龐培歐這次訪朝引發對三位被扣押的韓裔美國人可能會被移交給他的猜測。這三人分別是金學成 (Kim Hak-song)、金盛德(Kim Sang-duk) 和金東哲(Kim Dong-chul)。



龐培歐表示，他希望敲定美朝領導人峰會的日程安排，本次峰會將是有史以來現任美朝領導人之間的首次會面。川普曾表態，峰會可能在朝韓之間的非軍事區或者新加坡舉行。

