川普建議「川金會」在板門店「和平之家」 傳金正恩點頭

美國總統川普周一 (4 月 30 日) 提議在南北韓板門店休戰村舉行美朝峰會 (川金會) 後，美國有線新聞網絡 (CNN) 報導，南韓總統文在寅已說服金正恩同意這個構想。但川普周一表示正考慮新加坡和板門店兩地，顯示峰會地點仍未最後拍板。

《星島日報》報導，川普周一在社交網站 Twitter 發推文，建議在南北韓非軍事區南韓一側的「和平之家「或「自由之家」，舉行美朝峰會。他其後在白宮的一個記者會上說：「我們也在考慮其他國家，包括新加坡。」

川普建議「川金會」設在南北韓交界的板門店「和平之家」。(圖：川普 twitter)

CNN 引述消息人士透露，文在寅已說服金正恩，在板門店與川普會面。報導引述消息說，美朝峰會很可能在板門店舉行，因為板門店隸屬北韓的一方已安排一些可能的活動。

報導說，這個地點對金正恩來說最好不過，因為媒體設施和其他設備早已因為兩韓日前的峰會準備就緒，因此美朝峰會最快可在 5 月底舉行。

消息指出，如果能前往休戰村隸屬北韓的地點，川普可創下歷史。川普上周日 (4 月 29 日) 曾和文在寅通電話，對於兩韓峰會由電視直播的安排及場面都感到滿意，希望自己有類似的機會，和金正恩跨境握手，但同時一旦峰會不歡而散，自己決定站起來離場時，都有攝影機記錄這重要時刻。

但 CNN 指出，美國官員較屬意新加坡，因為較中立，而且在板門店召開峰會，會予外界川普太急於和金正恩達成協議的印象。

川普今 (2) 日在白宮橢圓形辦公室向記者表示，目前正在安排跟金正恩會談的細節，會談的地點與日期，可能在未來幾日公布。川普 4 月 28 日表示，他與金正恩的峰會可能在接下來的 3-4 周內舉行。

金正恩表示要在 5 月關閉並拆除豐溪里核試驗場，並邀請外國專家和媒體見證。文在寅昨 (1) 日與聯合國秘書長古特雷斯通電話時表示，希望聯合國能派員到場，見證北韓關閉核子試驗場，並呼籲聯合國發表宣言支持南北韓在 4 月 27 日簽署的「板門店宣言」。

古特雷斯表示，雖然具體事宜需要聯合國安理會的批准，但聯合國將努力配合韓方促使半島實現永久和平。

此外，文在寅宣稱，川普應該為與「川金會」獲頒諾貝爾和平獎，川普似乎對這項建議感到滿意。南韓總統府青瓦台官員昨 (1) 日向媒體轉述，文在寅在內閣會議上表示：「川普總統應該拿到諾貝爾和平獎，我們只要和平就好。」