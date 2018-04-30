川普：「川金會」將在3-4周內舉行 對半島無核化非常重要

南韓總統府發言人透露，在上周五 (27 日) 舉行的兩韓峰會上，北韓領袖金正恩告訴南韓總統文在寅，北韓將於 5 月關閉北部的豐溪里核試場，並進行公開拆除，邀請美國和南韓的專家及記者到場見證。

此外，美國總統川普表示，「川金會」將在 3-4 周內舉行，形容這場會談對半島無核化非常重要。

綜合星島日報、香港文匯報報導，南韓青瓦台發言人尹永燦周日 (29 日) 對記者簡報兩韓峰會的成果時說，金正恩上周五在板門店和平之家與文在寅會談時對文在寅表示，北韓將於 5 月關閉咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場，並進行公開拆除，為了向國際社會展現透明度，將邀請美國和南韓專家及記者見證。

尹永燦說，金正恩還說「外界指北韓廢棄的是無法使用的核子試驗場，實際上有兩條比之前更大的坑道，且狀況十分良好，大家來參訪就知道。」對此，文在寅表示歡迎，兩韓將盡早商討參訪關閉核試驗場的日程。

尹永燦引述金正恩在會上說：「美國對我們反感，但只要開始對話，他們就會明白，我不會是向南韓或越過太平洋向美國發射核武器的人。今後如果我們能夠與美國經常見面積累信任，宣布終戰，約定雙方互不侵略，北韓何必在擁核中艱難生存？ 」

兩韓領袖上周五在板門店簽署的《板門店宣言》，誓言追求朝鮮半島無核化、爭取在今年內正式結束戰爭狀態。峰會前，北韓官媒已經報道，金正恩在執政勞動黨中央委員會全體會議上，宣布決定中止核試及洲際長程導彈試射，並會關閉北部的核試場，原因是北韓已經完成了發展核武的大計，毋須再試爆，也不再需要核試場。

尹永燦還說，金正恩在會談中表示，不願讓韓戰的痛苦歷史重演，決不能讓韓民族土地上再發生流血衝突，並重申不會用武力解決問題。他還指出，針對偶發性軍事衝突和戰爭危險需要從制度上進行管理，並採取措施有效防範。

豐溪里核試場位於北韓東北部咸鏡北道吉州郡，被群山包圍，是北韓最主要的核試場地，相信亦是全球唯一活躍的核試場。北韓自 2006 年以來的 6 次核試，均是在豐溪里進行，最近一次為去年 9 月 3 日。

南北韓峰會結束後，全球關注即將舉行的美朝峰會。美國總統川普周六在密西根州出席政治集會，向支持者發表講話，說他可能會在「未來 3-4 個星期」內，與金正恩舉行高峰會談。他說：「這將是一次非常重要的會面，朝鮮半島無核化。」

他承認，峰會結果很難預測：「我不會告訴大家會有甚麼事情發生，因為我們真的不知道。」

在周六深夜，川普與文在寅通電話。他其後在 Twitter 推文道：「事情進展得非常好。正在定出與北韓會談的日期和地點。」

川普曾透露美朝首腦會談舉行地點二選一，外界估計會在蒙古或新加坡之間選擇。知情人士透露，華府傾向在新加坡舉行「川金會」。新加坡總理李顯龍 28 日表示，至今未收到任何主辦美朝峰會的正式要求，認為新加坡能否主辦峰會，必須得到美朝同意，但兩國似乎尚未達成共識。

美國國務卿蓬培奧日前秘密訪問平壤會晤金正恩，他 28 日表示與金正恩進行了良好的對話，金正恩已準備制訂藍圖，協助達至半島無核化。他昨日接受美國廣播公司 (ABC) 訪問，稱華府有義務透過外交途徑，和平解決北韓問題，而推進這個過程的「真正機遇」已經出現。

據熟悉內部討論的人士說法，美國官員較傾向選擇新加坡舉行。蒙古也是選項之一，但因為地理位置偏遠，較不理想。