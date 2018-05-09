〈美退伊核協〉Cramer：川普宣布退核協議 看出美股有多「愚蠢」

《CNBC》節目「Mad Money」主持人 Jim Cramer 週二 (8 日) 表示，美國總統川普宣布推出伊朗核協議之後，股市並沒有出現顯著反應，這顯示了這個市場多麼的不具合理性。

Cramer 表示，在有些市場，投資者需要付出和真正考慮問題，才會變得聰明。但美國市場並不是其中之一，這是一個直截了當的市場，大家都很笨，如果你想在這裡擊敗大多數人，那麼訣竅是你不能過度思考任何東西。

市場週二市場預期川普宣布此決定，將導致中東局勢變得更波動，對美國國防承包商公司是一項利多，因此購買了國防類股。

但 Cramer 認為，這個投資想法太過簡單了，市場不可能透過這麼明顯的方式賺錢，他指出，隨著南北韓打算朝著去核的目標前進，南北韓關係改善，這將會對國防股帶來負面影響，因此週二 (8 日) 購買國防類股的投資者，可能做了個不明智的決定。

洛克希德馬丁股價日線走勢圖 (近三個月以來表現)

而在能源領域出現類似的趨勢，川普在選舉期間多次提及將退出伊朗核協議，專業人士認為，若川普真的做出此決定，油價一開始會下跌，而在 8 日川普宣布退核協議後，投資者卻紛紛湧入能源類股。

Cramer 稱市場「愚蠢」，並指明市場這些趨勢「幾乎好到不像真的，我們獲得了可以同時激怒中東又帶動石油 (股) 的事件。」他認為週二 (8 日) 買進石油股的投資者，彷彿是事前不知道川普會退出伊朗核協議的與世隔絕之人。

Cramer 說道，如果你事前有做功課，並且有好的記憶力，那麼你應該知道要賣掉石油股，而不是買進。

SPDR 能源類股 ETF(XLE) 在川普發表談話後，8 日上漲 0.13% 至 74.66 美元。

SPDR 能源類股 ETF 在 8 日的走勢

Cramer 強調，在這個市場擁有紀律和信念對投資者非常重要。投資者不應該被情緒所控制，應該找到自己的信念，找到喜歡的股票，等待拋售，然後在具吸引力的價格購買。