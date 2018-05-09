對沖基金終於擊敗美股大盤 創下十年來首見

經過近十年的低迷表現後，2018 年的對沖基金表現終於時來運轉，超越股價指數。

根據產業追蹤機構 HFR 的數據，由於股市波動率高、能源價格上漲以及絕佳的固定收益投資，掌管 3.2 兆美元的對沖基金產業經理人在 4 月獲得 0.38% 的回報率，今年以來的總回報率達到 0.39%，超越 S&P 500 大盤。

HFRI 基金加權綜合指數 4 月微幅高於 S&P 500 指數；S&P 500 指數在今年前 4 個月呈現負值，若加計股利在內，則是上揚 0.38%。

雖然整體對沖基金表現平平，而且領先幅度甚微，但這卻是自 2008 年金融危機以來整體產業首次跑贏大盤。當年金融危機最慘烈時，對沖基金和股指都遭到重擊，前者虧損 19.03%，S&P 500 更是重挫達 37%。

支撐今年業績的最大貢獻者是醫療保健類股和科技類股，合計淨收益成長 4.54%，投資固定收益資產部分成長 3.12%，活躍的交易也有 3.12% 的收益率。

HFR 數據顯示，4 月最大動能類股是能源和基礎材料，與其他指數相比，漲幅達到 4.46%。

HFR 總裁 Kenneth J. Heinz 在聲明中說，「對沖基金產業繼續在政經轉化過程進演進，為包括固定收益及利率關聯性股票、零售、併購、科技和區塊鏈在內的眾多專業曝險和產業，創造看多和放空的機會。」「這股動力很可能會繼續推動對沖基金產業表現直到 2018 年中期。」

能源部門的收益是由油價上漲帶動。今年以來能源指數在 S&P 500 指數中上漲 1.5%，低於 HFR 能源 / 基本材料指數 2.31% 的升幅。

加密貨幣是對沖基金產業的新興業務 （圖: AFP）

加密貨幣對對沖基金經理人來說也是重要的獲利來源。

HFRI 區塊鏈綜合指數今年以來下跌 19.3%，但 4 月上漲 47.1%，因比特幣和其他加密貨幣價格上漲。同樣地，HFRI 加密貨幣指數今年以來下跌 17.5%，但 4 月上漲了 48.5%。