〈美退伊核協〉川普宣布退出伊朗核協議 將對伊朗實施最高級別經濟制裁

美國總統川普 8 日宣布決定退出伊朗核協議，將重啟對伊朗的經濟制裁，為中東的局勢揭開不確定性的篇章。對此，法國總統馬克宏深表遺憾，歐洲國家將尋求別的途徑維持協議。油價方面，美國表示願意增加石油產量，以抵銷伊朗石油產量減少可能帶來的影響。

在美國前任總統歐巴馬任內，中美俄英法德 6 國與伊朗於 2015 年達成聯合全面行動計畫 (Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA)，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。

川普長期以來一直批評該協議是有史以來「最糟糕的」，他認為該協議很不合理，因為並沒有對伊朗的導彈項目造成威脅，而伊朗持續在中東地區造成衝突，此外，2025 年後，伊朗的核活動將不受任何制約。

川普指出：「事實上，這是一個可怕的單方面協議，在這個衰退和腐敗的結構下，我們無法阻止伊朗的核彈，伊朗核協議的核心是有問題的。如果我持續允許這項協議，那麼中東很快會出現核武競賽，每個人都希望在伊朗準備好武器之前，先完善他們的軍備。」

川普表示：「我今天宣佈，美國將退出伊朗核協議，我即將簽署總統備忘錄，開始對伊朗再度進行制裁，我們將實施最高級別的經濟制裁。」財政部在聲明中表示，在 90 至 180 天的「緩衝期」後，美國將恢復對伊朗的制裁。

川普於 8 日簽署總統備忘錄 (圖: AFP)

制裁內容

美國公司將不被允許與伊朗石油和能源產業簽署新的交易，在 8 月份之前，與伊朗政府債、貨幣交易、涉及該國汽車產業、伊朗黃金和其他金屬的交易必須終止。11 月之前，涉及伊朗石油、能源部門，航運、港口以及保險服務的交易將被禁止。

重啟經濟制裁代表著，波音公司和空中巴士向伊朗出售價值 400 億美元飛機交易將中斷，梅努欽說，允許該筆銷售的出口許可證將被撤銷。8 日美股收盤，波音股價微下跌 0.61% 至 338.49 美元，而空巴的股價幾乎沒有變動。

目前還不清楚美國撤出協議可能會產生的影響，在川普對該協議充滿質疑下，美國和歐洲的外交官正在尋求新的解決方案，而重啟制裁前的「緩衝期」，將給各方一段時間進行談判。

根據俄羅斯媒體 Interfax 報導，俄羅斯駐國際原子能總署大使 Mikhail Ulyanov 表示，該協議不會因為川普的宣言而立即終止，我們將有一定的時間，進行外交談判。川普的國家安全顧問 John Bolton 在宣布聲明後表示，政府將試圖與伊朗達成更廣泛的協議，以滿足總統的擔憂。

伊朗總統 Hassan Rouhani 則表示，他的國家將繼續遵守該協議，但是與其他 5 個簽署國家維持協議，而不是美國。

各方反應

伊利諾伊州民主黨參議員 Richard Durbin 在一份聲明中說：「打破此協議增加了伊朗重啟其核武器計劃的危險，這項計劃威脅到我們的盟友以色列，並破壞整個中東地區的穩定，這是一個歷史性的錯誤。」

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在上個月前往華盛頓進行國事訪問期間，曾嘗試說服川普繼續參與伊朗核協議，馬克宏在推特上指出：「法國，德國和英國對美國離開聯合全面行動計畫的決定表示遺憾。核武不擴散制度將受到威脅。」

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，他並不認為對伊朗重啟經濟制裁會提升全球石油價格，因為「在某種程度上，其中一些影響已定價在石油市場上。」他補充說，美國與「各方」都願意增加石油供應量，以抵消伊朗石油產出的實際影響。