習金在大連舉行第二次會晤 支持朝美對話協商解決半島問題

新華社報導，中共中央總書記、國家主席習近平於 5 月 7 日至 8 日與北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩在大連舉行會晤，並就中朝關係及共同關心的重大問題全面深入交換意見。這是六週左右，習近平和金正恩的第二次會晤。在此之前，於 3 月 25 日至 28 日，應習近平邀請，金正恩對中國進行非正式訪問，也是金正恩執政以來的首次出訪。



習近平指出，中方支持朝方堅持半島無核化，支持朝美對話協商解決半島問題，願繼續同有關各方一道，為全面推進半島問題和平對話解決進程、實現地區長治久安發揮積極作用；中方支持朝方戰略重心轉向經濟建設，支持北韓走符合本國國情的發展道路。



金正恩則感謝中方長期以來為實現半島無核化、維護地區和平穩定作出的重要貢獻。他表示，實現朝鮮半島無核化是朝方始終如一的明確立場。



近期北韓對外關係融冰。金正恩與韓國總統文在寅 4 月底在板門店舉行歷史性會面；他與美國總統川普的首次會面也可能於未來幾週舉行。



日前應北韓外務相李勇浩邀請，中國外交部長王毅於 5 月 2 日 - 3 日訪問北韓。王毅表示，中方支持半島終止戰爭狀態、實現停和機制轉換，支持朝方戰略重心轉向經濟建設，支持朝方在推進無核化進程中解決自身正當安全關切。中方願就此與朝方保持溝通，加強協調。

