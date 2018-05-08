台股盤後－台積電鴻海攜手衝 台塑四寶跟進 上漲86點打出小W底

台股今 (8) 日蘋概股續穩，不過領漲指標改為台積電及鴻海，其中台積電穩穩朝年線邁進，鴻海更站穩 5 日線及 10 日線，台塑四寶也跟進反彈，推升指數開盤就收復 10600 點，並震盪走高，終場上漲 86.47 點，以 10691.38 點作收，技術線型出現小 W 底，成交值 1311.76 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是震盪走高午盤漲幅收斂，終場小漲 0.34 點，以 149 點作收，成功站上 5 日線，成交值 368.81 億元。

台股今天持續漲多於跌，漲幅最高的是油電燃氣類股，漲幅達 2.4%，半導體、水泥、紡纖、造紙、電子通路等漲幅也超過 1%，其他電子、光電、貿易百貨、化學、金融、電腦設備、建材營造、鋼鐵、通信網路、塑膠、觀光、其他類、資訊服務、汽車、橡膠、玻陶等也均收紅。

至於下跌類股則有航運、食品、化學生醫、電機機械、電子零組件、生醫、電器電纜等。

電子三雄今日又出現分歧走勢，其中之前一直相對偏弱的台積電，早盤在平盤之上震盪，午盤過後開始出現明顯漲勢，終場大漲 4.5 元，站上 228 元，距離年線僅差 0.8 元；鴻海早盤因為子公司富智康發布獲利預警，走勢呈現整理，最後一檔爆出超過 5000 張的大量，也以今天最高點作收。

反倒是股王大立光昨天站上 4000 元之後，今天漲多整理，終場小跌 10 元，又跌回 3990 元。

台塑四寶則受惠國際油價有機會持穩在每桶 80 美元以上，今日股價強勢撐盤，雖然台塑僅以平盤作收，但是南亞與台化漲幅都超過 0.5%，台塑化更大漲逾 2.5%。

電動車概念股也因為特斯拉股價反彈，錩新亮燈漲停，貿聯 - KY、美琪瑪、康普、建通、乙盛 - KY、高技、台達電等也漲逾 2%。

被動元件則是漲跌兩樣情，龍頭廠國巨早盤一度超過精測，成為台股第 4 高價股，但是漲多賣壓湧現，中場反倒下跌 3%，華新科遭到分盤交易，跌幅一度高達 9%，不過佳邦、大毅、信昌電等仍以紅盤作收。

風電概念股也持續拉回，其中世紀鋼再度亮燈跌停，股價下探半年線，上緯投控、台船、中鋼構、永冠 - KY、華新、大亞、華城等跌幅也均超過 1%。

分析師王信傑表示，5 月市場多擔心繳稅因素壓抑指數，不過台股今天技術線型出現一個小 W 底，短線似乎有反彈意味，短期目前仍是廠商 4 月營收及第 1 季季報公布高峰期，能交出亮眼成績的個股，才會是資金領漲指標。