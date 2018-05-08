【華冠投顧】美股母雞帶小雞、台股年線穩健行

鍾騏遠 分析師

◆一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：

破底出量的 4966 譜瑞、底部爆大量的 3260 威剛、來到前波低點的 2448 晶電、底部新低點的 8069 元太、年線之前持續破底的 2353 宏碁

近日新高價個股：

創高拉回的 2327 國巨、帶量上漲的 6182 合晶、底部翻揚的 2455 全新、多方在中線表態的 8086 宏捷科、底部整理見買盤湧入的 4721 美琪瑪。

受到美股上漲的帶動，台股今天開在年線之上，這個意義不同，代表底部整理可望逐漸進入尾聲。我們看到美國蘋果股價再創新高，帶動那斯達克指數上揚，加上能源類股推升道瓊工業指數，後續美股走勢，自然不能過度悲觀。加上台股下周開始，季線扣抵值走入低檔區，若指數可以沿年線緩步向上，下周就有機會看到季線翻揚。若此，下周盤勢以及個股行情，將會更加樂觀。

今天強勢的族群，多數在於主流股的跌深反彈，而昨天創新高的被動元件，今天出現獲利下車的賣壓。而蘋概股以及相關產業，都出現跌深之後的拉線買盤。除了蘋概股之外，PA、測封、矽晶圓等，相繼出現帶量表現。另外，電動車族群也都底部翻揚，可見波段整理即將告一段落，後續表態族群將觀察周四、周五的盤勢而定。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。