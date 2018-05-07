台股盤後－大立光漲停蘋概股回神 國巨帶頭MLCC噴出 上漲75點收復年線

台股今 (5) 日重現蘋概股引領盤勢，在股王大立光亮燈漲停下，嘉聯益、可成、美律等漲幅均超過 5%，被動元件更是由 MLCC 強勢走揚，國巨漲停再以 741 元創新高，帶動華新科、禾伸堂、日電貿、蜜望實、達方等也同步亮燈，指數終場上漲 75.54 點，以 10604.91 點作收，順利收復年線，成交值 1250.08 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣穩住，終場上漲 0.83 點，以 148.66 點作收，成交值 309.52 億元。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 4.3%，光電也漲近 4%，電機機械也漲逾 2%，其他電子、玻陶、電器電纜、紡纖、水泥等也漲逾 1%，塑膠、汽車、油電燃氣、貿易百貨、其他類、航運、金融、化學、化學生醫、生醫、電腦設備、建材營造、食品、鋼鐵、資訊服務、通信網路、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有橡膠、造紙、電子通路、觀光等類股。

電子三雄今天齊步走揚，不過還是以股王大立光最為強勢，在 4 月營收優於預期，5 月也可望續揚的消息激勵下，開盤就直逼 3900 元大關，午盤就攻上漲停並一路鎖住到收盤。相較之下，台積電及鴻海則是在平盤上下略為震盪，但仍以紅盤作收。

而大立光強勢反彈，也激勵光學族群跟漲，包括新鉅科、玉晶光、揚明光、華晶科、光燿科、今國光、佳凌、聯一光等也均收紅。

至於被動元件則是推升指數的另一個重要族群，其中又以 MLCC 族群漲勢最為整齊，其中最早漲停的是達方，早盤 10 點過後就亮燈，另外包括龍頭廠國巨、華新科、通路商的日電貿及蜜望實也同步漲停。

風電概念股今天依然相對偏弱，上緯投控、世紀鋼、大亞、中興電、永冠 - KY、華城等持續下跌。

生技股也出現拉回，亞獅康 - KY 亮燈跌停，達爾膚、聯生藥、台微體、保瑞、合富 - KY、生華科、易威、寶齡富錦、雙美等也跌逾 3%。

分析師林孟漢表示，台股今天反彈主要還是因為蘋概股回神，尤其股王大立光上修 5 月展望，股價漲停更是指數定心丸，不過尾盤金融股略有拉回，也讓指數漲幅略有收斂，但仍無礙於指數收復年線，整體來看，台股年線目前仍是多空雙方的激戰區，廠商的營收及財報，仍是影響指數的關鍵。