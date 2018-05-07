三大法人賣超12億元 外資連11賣今年最長 鴻海遭連29賣

台股今 (7) 日由大立光帶頭衝，終場上漲 75.54 點，以 10604.91 點作收，順利收復年線。三大法人部分，外資及陸資賣超 24.96 億元，外資自營商賣超 1.8 億元，投信買超 5.31 億元，自營商自行買超 0.41 億元，自營商避險買超 7 億元，合計賣超 12.22 億元。外資已連 11 天賣超台股，創今年最長，累計賣超達 750 億元；指標股鴻海又遭賣超，已是連 29 天賣超。

期貨部分，三大法人持續土洋對作，外資續減碼多單 2164 口，淨部位多單來達 23100 口；投信回補空單 572 口，淨部位空單來到 24686 口；自營商回補空單 1374 口，淨部位空單來到 1572 口，合計三大法人加碼空單 218 口，淨部位轉為空單 3158 口。

外資今天繼續賣超電子權值股，鴻海及台積電仍是賣壓主力，另外友達及晶電也持續見到外資賣超，聯發科、群創、中環、仁寶、遠傳，外資賣超也都超過 2000 張。

值得注意的是，國巨今日創掛牌以來新高，外資大舉買進逾 1100 張，是近 2 個月來的單日買超新高，是否會繼續推升國巨股價再衝高，也將是影響被動元件族群股價走勢的指標。

另外外資對金融股賣壓也增加，包括中信金、新光金、開發金、合庫金、永豐金、華南金、兆豐金、台新金、第一金、國票金等也都遭外資賣超。僅玉山金、國泰金、元大金、富邦金獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 10 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名台泥，買超張數 10842 張，第 2 名玉山金，買超張數 8271 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，買超 7227 張，第 4 名緯創，買超 6786 張，第 5 名嘉聯益，買超 6458 張，6 到 10 名依序為華新，買超 4580 張；國泰金，買超 3950 張，遠東新，買超 3831 張，元大金，買超 3657 張與元大台灣 50 反 1，買超 3271 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 8694 張，第 2 名晶電，賣超 8450 張，第 3 名台積電，賣超 7614 張，第 4 名中信金，賣超 5280 張，第 5 名大同，賣超 4896 張，第 6 到 10 名分別為鴻海，賣超 4719 張，光寶科，賣超 4351 張，臺企銀，賣超 4183 張，新光金，賣超 4061 張與富邦 VIX，賣超 3972 張。

法人表示，外資對台股操作策略依然未改，還是持續站在賣方，雖然金額有多有少，但是電子權值股仍是主要賣超標的，以今天電子三雄來看，台積電及鴻海仍遭外資調節，僅大立光獲買超，金融股也見到外資賣壓增加，因此目前內資仍是買盤主力，權值股若無法擺脫外資轉賣為買，指數走勢恐仍偏弱勢。