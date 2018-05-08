〈房產〉台中火車站商圈1.39萬坪商場將標售 總底價17億元

台北市與新北市人口連 3 年負成長，而桃園與台中則連 3 年呈現正數，台中新移入人口更是持續增加，台中市火車站周邊並為早期發展區，目前有台中火車站商圈總計達 1.39 萬坪的商場，將以 17 億元總底價公開標售，預計 6 月 29 日開標。

外資商仲第一太平戴維斯指出，本次公開標售標的位在台中火車站後站商圈，位於三角窗外觀醒目，建物總面積達 1 萬 3922 坪，可規劃商場、辦公室或電影院等多種商業使用。本次標售將採「全部樓層合併出售」與「部分樓層合併出售」的雙軌並行方式。

第一太平戴維斯指出，台中市為中台灣零售市場的核心，服務範圍涵蓋中彰投消費人口，百貨商場的營業額表現亮眼，新光三越台中店與台中大遠百分別以年營業額 175 億元與 129 億元，各自囊括集團 2017 年店王。同時，深耕台中豪宅市場的聯聚建設也將首度跨足百貨商場市場，投入 150 億元在台中七期打造樓高 39 層的百貨、辦公與飯店複合式開發案。

而國內壽險機構對於台中百貨市場也充滿信心，富邦人壽在 2014 年以 27.5 億元購買新時代購物中心的半數持股，南山人壽則攜手秀泰集團，斥資 20 億元打造秀泰廣場站前店。

第一太平戴維斯副總經理盧映婕表示，近年來台中七期位居台中商辦、豪宅以及百貨商場的核心地位，隨著台中市政府有意重新活化台中車站周邊，啟動「中區再生計畫」，由公部門投入百億元進行公共建設改造，進而帶動民間投資。

同時，本次標售的台中火車站商圈精華商場，總底價 17 億元，是繼 2016 年以來，改裝中的李方艾美酒店以 24.6 億元易手之後，台中市最大宗的商用不動產交易案，本案可規劃作為商場、電影院及旅館等高強度商業使用。標售方式採用「全部樓層合併出售」與「部分樓層合併出售」的雙軌並行方式，最低標售門檻僅 3.5 億元。