〈房產〉台中捷運今年底試營運帶動 G7站周邊住宅交易最熱

台中捷運預計於今年底試營運，台中也將躋身成為捷運城市，房仲業者依實價登錄資料數據統計，全線 2017 年平均交易量較 2016 年增幅達 12%，半數以上車站周邊住宅成交價呈現上漲，並以 G7 站週邊最熱門。

而據台慶不動產統計，2017 年與 2016 年相比，台中 G7 站成交量增 79%、價漲 9.5%，均居各站之冠，G13 站則量增 42%、價漲 8.6%，均居各站排名第二。

台中捷運綠線量增超過 1 成，已成目前台中市不動產的交易熱點，台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘表示，捷運路線主要行走文心路，可連結到高鐵，以及台灣大道、北屯路、中清路、崇德路等台中重要路口，途經五期及七期重劃區、市政府、逢甲商圈等精華地段，未來交通更便捷，且站點週邊生活機能發展潛力佳。

同時，在捷運試車、試營運的消息陸續釋出下，讓民眾「看的到、也吃的到」，因此增加不少民眾的購屋意願，也吸引熟悉台北捷運的北部民眾，勇於南下投資捷運沿線房產，拉升不少交易量。

半數以上捷運車站周邊價格均呈漲幅，台慶不動產台中水湳經貿加盟店林威志店東解釋，受到少子化的影響，住戶組成大多為小家庭，區域建商看準市場需求，主推總價低、單價較高的中小坪數物件，因此，增加實價登錄平均成交單價。

過去的 1 年，台中捷運 G7 站周邊交易量年增 79%，成交價年增 9.5，有巢氏房屋台中科博民權加盟店店東吳進發說，因為鄰近 G7 站的水湳經貿生態園區，近期已開始動工，不僅增加就業機會，新興生活機能發展可望成為台中都會區的新地標，園區周邊舊宅短期可翻新、長期有機會都更，具未來性與遠景，去年吸引許多人搶購老屋物件。

至於 G7 站的區域行情，吳進發表示，目前交易主力以屋齡約 20-30 年、地坪約 22-28 坪的舊透天居多，總價帶約在 1200-1500 萬元。