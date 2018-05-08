友通Q1本業獲利創8季新高 EPS1.14元 今年估成長逾兩成

IPC 廠友通 (2397) 公告首季財報，單季營業利益 1.75 億元，創下 8 個季度新高紀錄，雖匯損逾千萬，但因毛利率守穩 30%，營益率 15.14%，較上季增加逾 3 個百分點，使得稅後盈餘達 1.31 億元，較上季與去年同期均大增 68%，EPS1.14 元。友通週二 (8 日) 股價在 10 點過後買盤湧入，一舉突破 70 元大關，終場大漲 3.37% 或 2.3 元，來到 70.6 元價位，創近 10 年新高。除首季繳出亮麗成績單，4 月營收 3.66 億元，月減 12.5%，但年增 31.6%，維持高檔水位，累計前 4 月合併營收 15.24 億元，年增率 27.2%。



友通在佳世達入主之後，不論是聯合採購與業務爭取上，競爭力都大幅提升，效益逐漸發揮。首季營收 11.58 億元，季增率高達 42%，年增率 25.87%，創下歷史新高紀錄，EPS1.14 元，雖今年公司認為挑戰仍高，但在合併效益顯現之下，成長仍屬樂觀，第二季與全年希望都維持首季逾兩成的成長幅度，法人估全年將突破 40 億元大關，上探 45 億元。