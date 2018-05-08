歐司朗收購Fluence Bioengineering公司

近日，世界領先的高科技照明企業歐司朗收購了美國企業 Fluence Bioengineering，在成為智慧種植解決方案領先供應商的道路上再進一步。成立於 2013 年的 Fluence 公司位於美國德克薩斯州奧斯汀，旗下有約 95 名員工，2017 年的銷售額達到數千萬美元。該公司專門生產基於歐司朗 LED 芯片的 LED 植物照明系統，在垂直農業等領域具有廣泛的應用，尤其適用於城市地區。潛在的適用作物種類包括蔬菜、香草和藥用植物等。歐司朗和 Fluence 協商同意不披露收購價格。歐司朗集團首席技術官 Stefan Kampmann 表示：「Fluence 正在開創的市場具有無限潛力。Fluence 在植物照明市場及潛在應用上的豐富知識，加上我們在照明技術、傳感器和互聯方面的專長，將幫助歐司朗成為領先的植物照明解決方案供應商。」Fluence 的智慧農業軟件可以集成到歐司朗的物聯網平台 Lightelligence 上，從而將照明控制的數字化程度提高到新的水平。通過整合並分析傳感器數據，Lightelligence 在照明領域之外，還能顯著推動自動化和智能應用的進步。



不斷增加的人口和持續的城市化進程正在提高世界各地的人們對新鮮食品的需求，在人口密集的都市中更是如此。為了滿足這些地區的需要，種植者必須借助智能照明、傳感系統和人工智能，發掘溫室和垂直種植系統的潛力。除了提供健康美味的食物，垂直農場還可以減少長途運輸的需求。除此之外，垂直農業還可以減少過度用水，以及對殺蟲劑和肥料的需求，並最終減少食物腐爛變質的幾率。此類技術也可用於藥用植物的種植，有助於可持續農業的最終實現。



Fluence 公司基於 LED 的植物照明解決方案可以幫助種植者同時實現產量需求和可持續性的目標。此解決方案最多可幫助種植者提高 25% 的產量，降低 50% 的能源成本，並通過對燈光的針對性應用，改善植物的質量和營養成分。此外，由於當前約有 40% 的食物是在從生產者到超市貨架的運輸過程中發生變質的，智慧農業在保護生態方面還有額外的益處。



Kampmann 表示：「在未來，自學習軟件算法將創造並不斷優化數字化植物模型，以便為超市、在線商鋪和制藥公司等不同平台的合作伙伴培育定制的蔬菜和草藥。」



在過去的幾年裡，歐司朗加大了對植物照明領域的投入。公司按照不同植物的類型定制光源配方，並研發了特種燈具。2017 年，歐司朗投資了位於德國慕尼黑的初創公司 Agrilution，該公司開發了帶有 LED 照明的種植箱，專供家庭用戶使用。



此項收購完成後，Fluence Bioengineering 公司將被整合入歐司朗特種照明事業部中的專業及工業照明應用部門。Fluence 公司的首席執行官 Nick Klase 表示，「我們很高興能與歐司朗合作，擴展全球業務，並推廣我們的數字化產品組合。我們的新客戶和現有客戶都將因此次與歐司朗的合作，在光和傳感器方面獲益良多。」



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