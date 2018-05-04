加強3D面部識別技能 歐司朗宣佈收購美國Vixar公司

上海 2018 年 5 月 4 日電 / 美通社 / -- 歐司朗宣佈收購美國企業 Vixar Inc.，進一步加強其在半導體光學安防技術領域的優勢。歐司朗是紅外 LED 和紅外激光二極管的技術領導者，通過引入 Vixar 在 VCSEL（垂直腔面發射激光器）方面的專業技術，歐司朗將在該領域擁有更強的技術能力和產品組合。目前，VCSEL 技術主要以其在移動設備身份識別上的應用為公眾所瞭解，同時該技術也能應用於醫療，工業和汽車領域，用於進行手勢識別和距離測量。作為 VCSEL 領域的先鋒，Vixar 公司的創始人早在九十年代末就已經首次將 VCSEL 技術引入數據通訊市場，更在 2005 年，於美國明尼蘇達州普利茅斯創立致力於傳感應用的 Vixar 公司。Vixar 在營業額和淨利方面均收益良好。此項收購預計將在夏季完成，屆時 Vixcar 旗下 20 名員工將全部併入歐司朗集團。目前，雙方一致同意不透露此次收購交易的財務細節。



歐司朗集團首席執行官 Olaf Berlien 先生表示：「收購 Vixar 將進一步加強歐司朗的專業技術能力，特別是在快速增長的安防技術領域。」歐司朗已經是紅外光學半導體的技術領導者，並成功為指紋傳感，虹膜掃瞄，2D 面部識別等安防應用提供光源解決方案。通過此次收購，歐司朗將掌握更多包括超精密 3D 面部識別在內的安防技術。這些技術不但能用於解鎖智能手機和消費類電子設備，還能應用於需要更高安全訪問控制的工業領域。







通過 VCSEL 技術捕捉 3D 環境數據的技術目前已有諸多應用，其中包括手勢識別，增強現實（AR），機器人，接近傳感以及自動駕駛。VCSEL 意為垂直腔面發射激光器，是一種將光從半導體芯片表面垂直發出的特種激光二極管。Vixar 是一家半導體芯片設計公司，並已發展出一套穩固的由商業代工廠組成的批量供應鏈以服務光電市場。歐司朗在半導體領域的豐富經驗將幫助其進一步加強生產製造能力，以滿足快速發展的 VCSEL 市場。



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