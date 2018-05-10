【林嘉焜專欄】保險與稅03：保險的報稅三錦囊(下)

談到所得稅的節稅規劃，許多人都會想到利用「保險」來節稅。到底運用保險如何節省所得稅呢？讓我們從列舉扣除、保單規畫來分類與分析如下。
錦囊 3：買張保單，都比定存好
定存所產生的利息所得，一直都是稽徵機關的查稅來源。因此，就保單與定存二者而言，定存利息異常增減，很容易引起查稅，保單則較不會引起誤解。
南區國稅局曾經查獲，有位父親於 104 年從銀行帳戶匯款澳幣 40 萬元，存入女兒在同一銀行的外幣帳戶，女兒在隔天就全額提領轉匯到另一家銀行，並以自己名義承作 6 個月期外幣優利定期存款。由於女兒的利息所得忽然衝高，引起國稅局注意而查獲贈與行為，就以轉匯澳幣金額按當日匯率折算成新臺幣，核定贈與總額 10,520,000 元，應納稅額 832,000 元，還被處以一倍罰鍰。
建議這位父親應該利用保單規劃這筆澳幣 40 萬元的贈與，否則，逃稅行為會被利息所得「露了餡」！保單規劃如下圖。
從上圖左上角開始，解釋規劃流程。
- 建議父親可加碼贈與澳幣 42 萬元，分為 6 筆的金額，估算每年贈與澳幣 7 萬元左右。以台灣銀行 2018/05/04 公布牌告澳幣即期匯率買入價 22.25 計算，澳幣 7 萬元約等於新台幣 155.75 萬元，並未超過目前每年贈與免稅額 220 萬元。
- 資金分為 6 筆的原因，是為利用 6 年期繳費的澳幣保單，當作女兒受贈資金後的存放處。至於，合法受贈的資金，為何需要存放到澳幣保單呢？若女兒並無其他資金用途 (例如留學或購屋)，將閒置資金存放於保單時，保單價值的增值並不會有類似定存利息的扣繳憑單，就不會引起稽徵機關不必要的誤會與查稅。
- 當父親每年匯款澳幣 7 萬元到女兒帳戶時，即已完成贈與，事後女兒以自有資金存入保單，日後保單價值的增值，便與父親的贈與無涉。
- 女兒以受贈資金投資保單時，女兒必須擔任要保人，同時也是滿期金受益人。將來滿期金匯入女兒的帳戶時，便可合法免除贈與稅、免計入最低稅負的基本所得。