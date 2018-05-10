【林嘉焜專欄】保險與稅03：保險的報稅三錦囊(下)

談到所得稅的節稅規劃，許多人都會想到利用「保險」來節稅。到底運用保險如何節省所得稅呢？讓我們從列舉扣除、保單規畫來分類與分析如下。

錦囊 3：買張保單，都比定存好

定存所產生的利息所得，一直都是稽徵機關的查稅來源。因此，就保單與定存二者而言，定存利息異常增減，很容易引起查稅，保單則較不會引起誤解。

南區國稅局曾經查獲，有位父親於 104 年從銀行帳戶匯款澳幣 40 萬元，存入女兒在同一銀行的外幣帳戶，女兒在隔天就全額提領轉匯到另一家銀行，並以自己名義承作 6 個月期外幣優利定期存款。由於女兒的利息所得忽然衝高，引起國稅局注意而查獲贈與行為，就以轉匯澳幣金額按當日匯率折算成新臺幣，核定贈與總額 10,520,000 元，應納稅額 832,000 元，還被處以一倍罰鍰。

建議這位父親應該利用保單規劃這筆澳幣 40 萬元的贈與，否則，逃稅行為會被利息所得「露了餡」！保單規劃如下圖。

從上圖左上角開始，解釋規劃流程。