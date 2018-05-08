健鼎每股擬配5.25元股利創高 登PCB股利王

蘋果 PCB 供應鏈健鼎科技 (3044-TW) 去年財報稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元，獲利創歷史次高，公司今 (8) 日召開董事會，決議擬配發每股現金股利 5.25 元，創公司股利史上新高，而也是蘋果 PCB 廠股利王。

蘋果 PCB 供應鏈已陸續發布股利來看，就目前的發放金額來看，健鼎登上「股利王」寶座，超越原先台郡 (6269-TW) 公告的每股 5 元現金股利，排在台郡之後則是華通 (2313-TW) ，每股配發現金股利 1.2 元，欣興 (3037-TW) 每股現金股利 0.5 元，燿華 (2367-TW) 每股配發現金股利 0.5 元，嘉聯益 (6153-TW) 去年每股純益僅 0.07 元，但仍大方配發每股現金股利 0.2 元。

健鼎今天董事會決議每股配發 5.25 元現金股利，盈餘配發率達 63.17%；依健鼎今天的收盤價 89.4 元計算，股利現金殖利率約 5.9%。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎日 K 線圖



