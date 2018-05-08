台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月8日

台股萬點將屆滿周年，已重寫最長紀錄，期間總市值增逾 2.4 兆元。金管會主委顧立雄昨（7）日表示，以市場狀況來看，台股萬點情況應該會持續到下半年。

中國大陸國務院總理李克強今天首度訪問日本，此行不但是大陸總理暌違七年再度訪日，更是為大陸國家主席習近平訪日鋪路，是中日關係回暖重要指標。中日除將正式發表洽談十一年的海空聯絡機制達成協議，也將研議放寬日本核災地區食品銷往大陸限制，並推進大陸倡議的「一帶一路」合作。

股王大立光昨（7）日強攻漲停，重返 4,000 元大關，多頭吞定心丸。德意志、美林、野村證券等樂觀派外資，經過大立光先前營運逆風，推測合理股價估值都下修為「4」字頭，此番大立光營收優於預期帶動股價，市場高度期待外資再添柴火。



聯合報

陸將放寬日核食進口

12 金控 有 18 名教授獨董

新興貨幣慘跌 一年最大單周貶幅

經濟日報

台股萬點 看到下半年

蔡英文談理財 鼓勵買股

4 月出口增 10% 本月續強

蘋果日報

同股不同權 台股不跟進

大立光強攻 4 千元領漲 台股下周考驗多

對手變牽手 雀巢膠囊咖啡 將用星巴克品牌

中國時報

陸美貿易衝突 下半年出口縮水

外資大逃殺 金管會：終究會回來

找親友出人頭組公司 可免了

工商時報

股王回來了 多頭氣勢再起

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融券餘額飆 被動元件 F4 軋風再起

自由時報

臨股會召開鬆綁 增董事會把關

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