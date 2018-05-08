大戰空頭第三波：不僅靠嘴 馬斯克拿出了近千萬美元

馬斯克對空頭的炮轟不僅是發發推特，他拿出了真金白銀。

周一，馬斯克增持特斯拉 33,000 股，成交均價 298.5 美元。經此 985 萬美元的增持，馬斯克對特斯拉的持股升至 33,665,421 股。馬斯克對特斯拉持股約 20%。

在馬斯克的增持下，特斯拉股價周一收漲 3% 至 302.77 美元，挽回了 5 月 2 日糟糕的發布會以來的全部跌幅。

這筆近千萬美元的增持用的是「自己的錢」。馬斯克的薪酬計劃包括股權激勵，但從 SEC 本次的披露來看，5 月 7 日的增持和薪酬計劃無關。

馬斯克上一次自掏腰包增持特斯拉是在 2017 年 3 月，當時他以 262 美元的成交均價，增持了價值 2500 萬美元的特斯拉股票。

5 月 4 日，馬斯克發布推特稱「本世紀的做空火焰即將到來，噴火器應該及時到達」，隔天他又稱「（空頭）看起來比想象的還要更快」，還告誡「大規模的屠殺不會是真實的，如果你在做空，我建議你悄悄離開...」。

馬斯克的增持拯救了特斯拉股票，但在做空力量下，特斯拉的公司債就沒有那麼幸運。

本輪對特斯拉的做空始於 5 月 2 日那場糟糕的發布會。在季度電話會議上，馬斯克斥責投行伯恩斯坦的分析師，稱問題無聊而沒勁，並切斷分析師信號拒絕回答提問，轉到 Youtube 回答普通投資者的問題近 25 分鐘。

馬斯克面對華爾街分析師的意外舉動，讓投資者信心重挫，當天空頭激增 40 萬股，首次超過 4000 萬股。券商開始下調目標價，摩根士丹利更是發布研報狂批馬斯克，認為在 Model 3 面臨生產壓力時，馬斯克此舉進一步惡化自己與資本市場的關係，甚至還會影響到融資前景。

強勢的做空力量襲來，馬斯克周五在推特互動中承認，發布會上忽略分析師問題的行為「太愚蠢」。但他也順便抨擊了電話會上的兩名賣方分析師，稱他們只是站在做空的理論基礎上，根本不是真實投資者，自己更願意和真實投資者（Youtube HyperChange 頻道營運者）溝通。

不過，即使沒有發布會上出奇的 CEO 表現，特斯拉今年以來的股價也並不樂觀。如摩根士丹利分析師所言，特斯拉的 Model 3 已經在面臨生產壓力，再加上融資壓力，今年以來，特斯拉股價仍獲得 2.8% 的下跌。

這家為各式各樣的夢想燒錢的公司，彭博認為它的資金可能在今年年底耗盡，《經濟學人》認為今年要再融資 25-30 億美元。但馬斯克堅稱今年沒有融資必要。