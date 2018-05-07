十年以來第一次 市場開始認真看待特斯拉破產的問題

「身經百戰」的特斯拉並不是第一次遭遇窘境，2008 年也曾深陷融資難的困局瀕臨破產。十年以來，特斯拉破產的可能性再度引發了熱議和深思。

作為一位在汽車行業混跡數十載的老兵，通用汽車（GM）前副總裁 Bob Lutz 曾在 2009 年見證了他所在的這家巨頭公司一路走向破產，如今，他非常堅定的看空特斯拉。

在特斯拉第一季財報發布之後，Lutz 對 CNBC 表示，「我一直都很堅持這一觀點，雖然馬斯克是一個有遠見的夢想家，但是特斯拉的成本比其收入高出太多，特斯拉一直在依靠資本市場的融資維持運轉。特斯拉可能還能融到一輪資金，但錢燒完了也就沒了，按這樣的速度，特斯拉破產將成為必然。」

此前 Lutz 就指出，特斯拉麵臨着眾多問題，包括無法控制固定成本，低效的生產營運以及沒有經銷商網路。而且「特斯拉沒有所謂的秘密配方。他們所使用的鋰電池和其他廠商是一樣的。」

相比 2010 年 IPO 時的價格，特斯拉目前股價已經上漲了近 1000%：

從未盈利

特斯拉財報顯示，第一財季該公司營收 34.1 億美元，調整後汽車毛利率增長 18.8%，但同期特斯拉凈虧損也較去年同期有所擴大，為 7.846 億美元。

財報還顯示，其自由現金流從上第一季的負 2.77 億美元已擴大到負 10 億美元。

然而，大額虧損的局面並沒有減少馬斯克的樂觀程度，他對下半年盈利狀況充滿信心。特斯拉致股東信中預計，公司將最快在第三或第四財季開始凈盈利（不包括非現金股票補償），並預計在每個季度中實現通用會計準則（GAAP）下的盈利。

在馬斯克的「暢想」下，特斯拉的 Model 3 車型產量將大幅增長，親民的定價也將令其成為暢銷款，與此同時成本保持穩定，那麼特斯拉就將看到資產負債表上的現金蹭蹭地上漲，從而一甩陰霾，走出泥潭。

為了控製成本，這樣的美好情景還需要特斯拉不建新工廠、不推新車型、不研發新技術。

關鍵的 Model 3 產量博弈

然而，目前的現實卻是 Model 3 產量遲遲達不到目標。

特斯拉公布的數據顯示，四月最後一個星期 Model 3 電動車產量為 2270 輛，高於四月第二周的 2250 輛。公司計劃未來大約兩個月內，實現每周生產約 5000 輛 Model 3 電動車的目標。

在 4 月中旬為提高產量而關閉加州工廠前，Model 3 電動車已連續三周產量超過 2000 輛。第二財季，預計工廠會再關閉 10 天左右，用來解決生產線的瓶頸問題，並將產量提升至新的水平。

為了消除投資者對特斯拉 Model 3 產量達標的懷疑，致股東信特別有一段談論了電池生產瓶頸的問題。信中稱，Model 3 的產量速度取決於整個供應鏈與生產過程中最慢的環節，過去幾個月是內華達州超級工廠的電池模塊（battery module）成為生產瓶頸。但在開啟了多條半自動化的生產線路並改善原始生產線後，這個問題大部分得到了修復，預計整車的電池模塊生產率會達到每周 5000 件。

目前，Model 3 的預售訂單已經達到 40 萬輛左右，先行版的交付定價為 4.4 萬美元，未來可能會調價至 6 萬美元。

相比之下，此前的 Model S 車型最低售價為 7.5 萬美元，價差並不算太大，因此特斯拉 Model 3 的首批買家與現有客戶群體不會有太大差別。

路透社文章評論稱，要想達到「暢銷級別」，特斯拉還是需要讓 Model 3 的價格降到 3.5 萬美元左右。然而目前特斯拉麵臨着一個進退兩難的局面：

出售 20 萬輛電動汽車之後，特斯拉將不再享有美國聯邦稅收抵免的每輛車 7500 美元優惠政策。那麼屆時 Model 3 的生產成本也將大幅上升，價格下降空間進一步被壓縮。繼續生產以較高價格出售，那麼目標客戶規模不夠大，很難實現收入上的突破；降價促進銷量增長，但單位利潤縮小也不一定能夠達到利潤增加的目標。

解決好造車就萬事大吉了？

雖然目前大家普遍將 Model 3 產量視作特斯拉最大的瓶頸，但除此之外，特斯拉還是有很多亟待解決的根本性問題存在。

作為一個高度融合的造車商，特斯拉的每個環節基本上都「親力親為」，從生產工廠到電池製造，從充電設備到銷售渠道、服務中心，全部由特斯拉自己打造。

在這樣的「重經營」模式下，特斯拉不僅僅在造車方面大量燒錢，還要在市場營銷方面加大力度，這部分開銷成了特斯拉的一項固定開銷。

真的不用融資？

上周三，在特斯拉財報電話會議上，馬斯克再次重申，特斯拉未來無需進一步融資，並否認特斯拉需要或計劃募集資金。

但他的這一想法顯然不被市場大多數人所認同。

此前《經濟學人》雜誌曾預計，特斯拉今年需要再融資 25 到 30 億美元。

彭博曾報導，按照特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元的速度，它的資金或將在 2018 年底消耗殆盡。彭博數據顯示，特斯拉的自由現金流已連續 5 個季度出現負增長，從 2016 年底到 2017 年底的 12 個月周期內，特斯拉每季度的負自由現金流量至少有 5 億美元。

英國《金融時報》援引瑞銀稱，特斯拉在今年 11 月有 2.3 億美元的可轉換票據到期，該公司還有一筆 1.57 億美元的定期貸款，將於 12 月到期，而 2019 年，還有更多的債務將到期。