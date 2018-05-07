前兩次美國失業率跌破4% 都出現了經濟衰退

居安思危，有備無患。用這句話來形容目前的美國就業形勢，或許再合適不過。

在 4.1% 水平維持了 5 個月後，美國失業率終於在今年 4 月跌破 4%，至 3.9%。

美國經濟已經連續擴張了 107 個月，它是否能堅持到 2019 年 7 月，打破連續 121 個月的增長紀錄？

當心樂極生悲：2000 年，失業率跌破 4% 後，科網泡沫就見了頂；1966 年，同樣是失業率跌破 4% 以後，美國迎來了 70 年代的漫漫十年經濟低迷。

失業率並不是越低越好。即使是在經濟最強勁的狀態下，跳槽的工作者也會為社會貢獻一些失業率。過於低下的失業率往往意味著，拐點過後，失業率會急劇上升。

數據來源：彭博

而且勞動者的充分就業，意味著企業的提薪壓力，進而傳導到通膨。如果低失業率長期維持，高通膨下的資產泡沫可能會醞釀下一次危機。

因此經濟學家有了「非加速通貨膨脹失業率」（Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment，NAIRU）的概念，即保持經濟平衡，通膨壓力穩定的失業率水平。

但 NAIRU 本身也是一個因時而異的目標，難有確定的數值。對於美國經濟能容忍多低的失業率，聯準會最新（今年 3 月）的解釋是，政策制定者的看法是未來 5-6 年，在沒有大型衝擊的情況下，失業率在 4.5%-6% 區間內。

這樣看來，失業率已經相當一段時間低於 NAIRU 水平。如果結合其他經濟表現來看，殖利率曲線趨於平緩，通膨回升，股市下跌，消費者債務增加——這一切都在指向經濟衰退，而非擴張。

德銀經濟學家 Peter Hooper 此前在布魯金斯學會的討論中稱，聯準會從未實現「將顯著低於 NAIRU 水平的失業率拉升，卻不帶來經濟衰退」。

數據來源：彭博

不過，保持樂觀的根據也不是沒有。對於最為廣義的失業率指標，即還包括了兼職工作中的 U6 失業率，同樣是 3.9% 的整體失業率（U3），2000 年，U6 失業率降至了 6.8%，但 2018 年 4 月，U6 失業率仍高達 7.8%。

這樣看來，就業市場似乎還有趨緊的空間。

聯準會也認為失業率還有下降空間。在 3 月最新一期的經濟展望中，聯準會預計 2018 年失業率在 3.8%，2019 年和 2020 年進一步下降至 3.6%，長期失業率為 4.5%。

前一次失業率到這一水平是半個世紀以前。美國失業率在 1966 年跌至 3.6% 水平，1968 年在 3.4 的低位維持了 9 個月。