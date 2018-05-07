富國：美股有持續走高跡象 Q2財報季前將反彈

富國證券分析師 Chris Harvey 找到更多理由支撐對股市樂觀的信心。

上週五在鼓舞人心的 4 月美國新增就業報告公布後，道指和 S&P 500 指數創下 4 月 10 日以來表現最好的一天，只是當週仍稍微收低，但 Harvey 認為，投資者很快就會看到下跌次數越來越少，因為股市存在持續走高的跡象。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

富國證券股權策略部門主管 Harvey 表示，「我不是真的對股市看法很正向的人，但我開始變得正向，我們開始看到整個市場上有一些好事，價值正被挖掘出來。」

他這個最新評論適逢道指上週又返回修正領域，雖然是今年第三次如此，但道指沒有停留在那。

Harvey 認為，「少許幾週後就可能會反彈了，應該不用兩個月那麼久。」他指的是第二季財報揭幕的時候。

他預期強勁的財報最終將把股市拉出其道路，他形容 2018 年暴力的市場賣壓為 Fed 緊縮循環中的「經典教材」。

Harvey 預期 S&P500 年底前可到 2950，即較現今水準上升 10%。

他認為現在的環境正是買進的良機，並稱他偏重看好科技股和金融股，但他勸投資者要謹慎行事。

「你不必匆匆忙忙跑進去，這是要有選擇性、緩慢且有方法的，而且還要看準機會，現在是慢慢走而非快跑的狀態。」