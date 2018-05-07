這個全球上市公司盈利領先指標兩年來第一次轉負

川普曾大力鼓吹稅改有助於提升美國企業的盈利。然而，來自美銀美林的分析卻表明，至少到目前為止，減稅對於美國的實體經濟幾乎沒有實質性的提振作用。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 最新發表研報稱，儘管政府實施了史上罕見的減稅政策，但一項追蹤過去 5 個月資本品訂單數據的指標卻意外變得平緩起來：

同時，美國工資增速停留在 2.5% 左右。

隨著亞洲出口增速放緩，全球 PMI 指數增長放慢，美銀美林的全球 EPS 指數讀數將在下個月回落至 6% 至 20% 之間。

Michael Hartnett 指出，眾所周知的全球周期性指標——韓國出口年增率增速自 2016 年以來首次出現負增長。

上一次韓國出口出現負增長還是在 2015 年夏季，當時全球股市指數跌幅逼近 20% 的技術性熊市。

美國金融部落格 Zedgehedge 稱，如果韓國出口增速依然像以前那樣能準確預示全球經濟周期的未來，那將意味著，企業盈利衰退近在眼前了。

就在上周，高盛的全球領先指標（Global Leading Indicator）年增率增速在 4 月份放緩至 2.62%，低於 3 月份的 2.87%。根據高盛所述，該指標比 GDP 增速更能準確地反應經濟狀況。

從環比角度來看，高盛的全球領先指標的放緩趨勢更為明顯，4 月份上述指標回落至 0.026%，幾乎較 2 月份的 0.041% 跌去一半，創出 2011 年以來的最低水平。

對此，高盛全球市場研究部門聯席負責人 Charles P. Himmelberg 表示，這一信號「與我們的其他指標表明的全球增長放緩證據相一致」。