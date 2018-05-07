杜德利對美經濟持樂觀態度 惟判斷經濟是否已克服低通膨為時尚早

外電報導，將在下個月退休的紐約聯邦銀行總裁杜德利 4 日表示，他對美國經濟增長持樂觀態度，目前判斷經濟是否已經克服持續的低迷通脹為時尚早。對於 Fed 提出的對表示通賬目標，杜德利表示，在許多年低於 2% 後，通脹略高於 2% 不是問題。杜德利表達對美國經濟增長持樂觀態度，目前判斷經濟是否已經克服持續的低迷通脹為時尚早。「在實現 Fed 2% 的通脹目標上，我不會完全宣佈勝利。通貨膨脹數據每個月都在上升和下降，但我們取得一些進展，我對我們取得的進展感動開心。」



現年 65 歲的達德利將在下個月從 Fed 第一大行紐約分行退休，屆時將由舊金山聯邦銀行總裁威廉斯取而代之。



Fed 首選的衡量通脹指標——PCE——在 3 月達到 2% 的目標。在 5 月例行會議上，Fed 維持利率不變，但未表明會逐步加快收緊貨幣政策的步伐。Fed 預計，今年將加息 3-4 次。



在 5 月會後聲明中，Fed 兩次提到 “對稱” 的通脹目標，顯示出他們並未對價格上漲壓力感到震驚。



杜德利指出，「我已經多次說過：在許多年低於 2% 後略高於 2%，這不是問題。未來幾年經濟擴張的前景 “非常好”。」如果經濟擴張在未來 1-2 年內結束，杜德利稱將感到驚訝。

