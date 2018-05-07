陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

【文 / 許陳品】

台灣地方公職人員選舉（俗稱九合一選舉）即將在 2018 年底登場。就在傳統藍綠兩大政治陣營捉對廝殺之際，另有一股溫柔的政治力量正悄然興起，嫁到台灣 19 年、原籍河北省張家口的大陸配偶史雪燕，在 2017 年 7 月取得中華民國身分證滿 10 年，依法終於擁有被選舉權，而她將在年底正式代表國民黨投入南投縣第一選區的縣議員選舉。

根據內政部移民署統計，至 2018 年 2 月底止，包括大陸籍配偶與外籍配偶的「新住民」配偶在台人數有 53.2 萬人，其中，大陸籍配偶（簡稱陸配）有 35.4 萬人，佔新住民配偶總數的 66.5%。雖然陸配在人數上位居非台籍配偶的絕對多數，實際上在台灣社會卻是相當弱勢的一群。由於兩岸政治關係長期以來起伏不定，申請來台團聚、依親、長期居留甚至定居的陸配，時常成為兩岸間的夾心餅乾、左右為難，又以往兩岸間的婚配結合多為「盲婚啞嫁式的包辦婚姻」，在台陸配有很大部分嫁入社經地位不高的台灣家庭，僅能從事家務勞動、生兒育女，毫無經濟自主權。

依《兩岸人民關係條例》的限制，陸配須歷經團聚、依親居留、長期居留三個階段，總計耗時 6 年以後才能夠在台灣初設戶籍並且取得身分證。此時，陸配僅享有選舉權，但無被選舉權，即可以投票但不能參選。不僅不能登記參選，社會看待陸配的合法權益，也依然存在歧視眼光。

前台聯黨立委黃文玲曾於 2013 年表示，由於陸配數量不斷增加，如將取得身分證的時間從 6 年改為 4 年（俗稱六改四），預估到 2016 年總統大選時，擁有投票權的陸配將增加 19 萬票，總計有高達 28 萬陸配享有選舉權，極可能成為影響選情的關鍵少數，所以提案修法，改為陸配入籍後 6 年才能投票選立委、滿 10 年才能投票選總統。

此議卻遭時任陸委會主委王郁琦反駁，王稱修法後屆時最多 14 萬陸配有投票權，僅會增加 24,000 多票而已；積極為陸配爭取權益的「中華兩岸一家親交流協會」理事長湛秀英也強調，陸配不是台灣的敵人，而是台灣人的媽媽、太太和媳婦，既然陸配已在台獲得公民身份，就不該有差別待遇。

有別於以不分區方式當選國民黨籍立委的外配、柬埔寨華人林麗蟬，湛秀英指出，兩岸開放交流 30 年，才出現像史雪燕這樣作為首位新住民、陸配的地方民代候選人，除了獲得家庭的諒解與支持，並滿足相關法令的規定外，參選地方民代還必須要先得到台灣社會的認同，長期投入地方事務，累積一定的社會資本與人脈與聲望後，才有參選的基礎。

隨著越來越多陸配和外配逐漸取得選舉權和被選舉權，預期未來將會有更多新住民透過代議立法、在議會殿堂發聲，或是參選里長服務地方，參與台灣的政治生活。不過，競選縣市議員、里長等屬於基層選舉，史雪燕的參選，還僅是單一個案，能對台灣政治生態發揮多少改變作用，有待後續觀察。但出現新住民，特別是陸配參政，至少讓台灣未來在面對大陸時，態度會趨向理性、務實，且有助於兩岸局勢真正的和平穩定發展。

來源：《多維 TW》月刊 030 期

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