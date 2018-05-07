謀定後動vs. 邊做邊學 創業路線，你選哪一條？

有些新創事業的創辦人，按部就班，執行營運計畫；有些創辦人全憑感覺和經驗，摸著石頭過河。本專題探討，創業家如何在事前審慎建構策略，以及他們是否該這麼做。

新創企業策略大補帖

約書亞．甘斯 Joshua Gans

艾琳．史考特 Erin L. Scott

史考特．史登 Scott Stern

約書亞． 甘斯（Joshua Gans）、艾琳． 史考特（Erin L. Scott）、史考特． 史登（Scott Stern）這三位作者寫道，創業家在進入市場搶第一時機，通常一看到他們認為可行的第一項策略，就一頭栽進去。創業家藉由探索四大類一般常見的市場進入策略，並選擇最契合創辦人價值主張和動機的願景，就能提升選對路線的機會。作者提出一套他們稱為「創業策略羅盤」的架構，以協助創業家做選擇。

創業計畫趕不上變化

卡爾．施拉姆 Carl Schramm

雪城大學教授卡爾．施拉姆（Carl Schramm）表示，創業家除了邊做邊學，真的別無替代方案。這與許多商學院教的內容恰好相反。

「打造某種東西，並開始銷售」

與談人：

尼拉吉．沙 Niraj Shah

畢健．薩比特 Bijan Sabet

珍妮佛．蘭 Jennifer Lum

《哈佛商業評論》英文版的丹尼爾． 麥金（Daniel McGinn）、華特． 福力克（Walter Frick），採訪新創企業老將尼拉吉．沙（Niraj Shah）、畢健．薩比特（Bijan Sabet）和珍妮佛．蘭（Jennifer Lum）的圓桌對談。

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 5 月

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