元山結束虧損多年中國尚朋堂業務 股價站上所有均線

風扇和家電大廠元山科技（6275-TW）董事會決議將結束虧損多年中國尚朋堂業務，退出中國品牌業務，結束後元山未來不需認列中國營業虧損、無形資產減損與庫存減損，消息激勵今 (7) 日股價大漲，盤中一度大漲逾半根停板，並站上所有均線。

元山表示，2011 年接手中國尚朋堂業務，總計虧損 1.04 億元，每年影響元山 EPS 超過 0.5 元，雖然中國市場商機龐大，但考量公司資源運用，決定專注經營，結束中國尚朋堂業務，公司也可以擺脫虧損包袱，為股東創造更高權益。

元山指出，本次減損損失並無實際現金流出，對整體營運資金並無影響，未來將積極處分上海元山位於中國地區閒置土地，以活絡資產運用，並將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局，且進一步精簡結構，提高利潤率。

在汽車業務上，元山為亞洲為唯一車廠 tier 1 供應商，德國三大車廠皆與元山共同合作開發，去年切入中國車廠，在大眾、吉利、北汽等車廠都有斬獲，公司看好明年中國客戶爆發。結束尚朋堂業務之後，元山熱傳事業部營收比重也將提升至 62%。

另外在雲端、物聯網部分，公司也積極布局，包括伺服器大廠如英業達、網通大廠如華為等也都打入其供應鏈，未來產品線除風扇外，也將擴展至散熱模組等產品。

元山 2018 年第 1 季合併營收為新台幣 6.24 億元，較去年同期減少 0.5%，稅後虧損 7269 萬元，每股稅後虧損 1.1 元。其中提列無形資產、庫存減損 9596 萬元。