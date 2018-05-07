〈巴菲特股東會〉新會科是噩夢？波克夏Q1虧損11億美元 創2009年來首見

此前著名投資人巴菲特 Warren Buffett 就曾警告，美國的新會計規則變化將會是波克夏公司 Berkshire Hathaway 的噩夢，而噩夢現在似乎確實開始了。

波克夏股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司於上週公布財報，新會計規定要求將股權投資未實現的收益或虧損，列舉在淨收入內。導致巴菲特的波克夏第 1 季度虧損 11.4 億美元。也是公司自 2009 年以來首次出現淨虧損。

據美國財務「會計標準委員會」(Financial Accounting Standards Board，FASB) 於去年 12 月生效，2018 年啟用的新規章寫道，企業需於財報日公佈當下的證券投資現額，而當季的損益將被列舉。

這與巴菲特的波克夏經驗理念較有出入，因波克夏通常是長期持有股票，持有期間的任何波動並不會影響波克夏高層決策。然而，在 FASB 新規定上路之後，波克夏的「損益」將會收到扭曲。

會計標準委員會 FASB 是什麼？

FASB 位於康乃狄克州 (Conneticut) 諾沃克，屬私人非盈利組織，負責制定美國的通用會計準則。其主要任務為改善 GAAP 會計法。

巴菲特往年公佈波克夏的盈利是靠「營業利潤」，不算證券價值的現額，而只算「買進」及「賣出」的損益 (包含期間的股利、庫藏股等)。

巴菲特表示，營業利潤是波克夏業績的更好晴雨表，部分原因是因波克夏超過 1700 億美元的股票組合，在未賣出的情況下可能會在每個季度出現波動。營業利潤不會寫入股價的變化，波克夏在第 1 季營業利潤成長 49% 至 52.9 億美元。

波克夏淨收入因會科規則變得不規律 / 圖：彭博

根據監管文件顯示，汽車保險公司 Geico (波克夏旗下子公司) 的收入增長了 16%，幫助該公司轉虧為盈。Geico 受到利率上漲的推動，其保費走高增加利潤。由於燃油價格上漲，每輛車的收入成長，使鐵路業務的利潤也有所增加。

波克夏的現金量也在 3 月底從創紀錄的 1160 億美元降至 1090 億美元，這是 2 年來的首次下降。巴菲特表示，將這筆現金用於新的大型收購是增加收入的關鍵。第 1 季度的下滑部分是因為花費超過 120 億美元收購了更多的蘋果公司 (AAPL-US) 股票。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

截至 3 月 31 日，波克夏擁有的蘋果股份價值 407 億美元，較 2017 年底的 282 億美元有所上漲。巴菲特在週五的《CNBC》採訪中表示，又新增購買了 7500 萬股蘋果股票。

由於番茄醬等產品製造商 Kraft Heinz (KHC-US) 的股價下跌近 20%，這季的價值下跌了 50 多億美元，至 203 億美元。