巴西基金今年報酬居全球之冠 降息預期股市有看頭

全球股債市震盪加劇，投資市場波動連連，巴西股市今年來仍以將近 9% 報酬位居主要股市之冠。綜觀巴西市場發現，不僅消費與投資的成長，都將激勵經濟表現，且在全球主要央行陸續轉向升息之際，巴西為拼經濟仍有降息空間，預期將延續股市的多頭；此外，商品價格的走升，也有利以原物料出口為主的巴西經濟，諸多正面消息將有助於巴西基金表現。

鉅亨基金交易平台指出，今年的投資市場格外震盪，除了走了多年的牛市讓投資人居高思危，國際政治面、政策面上各種消息尤其影響投資人心理。今年股市表現中，以新興市場略勝一籌，其中巴西股市更延續第三年的漲勢，今年以來累積漲幅達 8.8%，不但居四金磚之首，表現更是全球主要股市中最好的一個。

鉅亨基金交易平台表示，從基本面來看，自 2017 年第二季開始，巴西經濟走出衰退，而影響經濟能否持續成長的關鍵，在佔整體 GDP 達 87% 的民間消費及企業投資，只要這兩個數據持續上行，就有利巴西經濟持續成長。如今這兩個指標都維持向上趨勢，加上過去經驗顯示，巴西經濟的擴張期平均有 13 個季度，目前才連續 3 個季度的成長屬於擴張初期，後續的成長空間不容忽視，對投資市場更是一大利多。

鉅亨基金交易平台進一步指出，不同於目前主要央行都轉向升息，巴西央行在 3 月份還降息 1 碼至 6.5% 至歷史低點，凸顯政府提振經濟的決心。而從 90 年代以來巴西歷次降息週期觀察發現，降息期間的巴西股市表現不俗，過去 6 次的降息循環中，股市平均上漲 41.5%。而目前巴西 2.7% 通膨水準，仍低於巴西央行通膨目標的 4%，預期巴西央行未來仍有可能繼續降息，刺激經濟外也激勵股市表現。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，值得一提的是，隨著全球的需求增加，商品價格走升，有利於以出口原物料為主的巴西，巴西聖保羅指數中，能源與原物料類股的權重約 3 成，因此股市走勢向來與商品指數走勢有高度關連性。近期的聯準會會議紀要顯示，美國經濟持續轉佳，預期未來通膨上揚，有利原物料指數走高；而中東的政治動盪以及 OPEC 持續減產，都有利油價上行，原物料與油價上漲，將有利原物料與能源類股向上攻堅，進而支撐巴西股市表現，巴西基金的表現也值得期待。

