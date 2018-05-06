美股面臨怎樣的風險？ 這三個重要因素被市場忽略了

在研究公司 Data Trek Research 看來，美國政治風險、季節性的波動性以及地緣政治風險和隨之而來的油價波動可能是美股將要面臨的三大風險。

美國的政治風險

Data Trek Research 認為，市場完全忽略的和華盛頓相關的政治風險：

近期，美國媒體泄露了負責調查「通俄門」的特別檢察官想要訊問川普的近 50 個問題。但是，沒有人想成為聯邦調查的對象。

目前，市場完全忽視了和華盛頓相關的風險，其中不僅包括貿易 / 關稅帶來的爭端，也包括「通俄門」等調查事件。今年以來，標普 500 指數下挫 1.4%，這並非是基於美國的政治風險而做出的反應，更多的是長期利率提升帶來的變化。

由此，我們可以說，美股目前的走勢完全沒有涵蓋美國政治風險。現在，投資者甚至已經開始習慣川普的談判方式——最開始非常強硬，但是很快立場就回到現狀附近。所以，市場並不會對川普在北美自貿區、鋼鋁關稅等議題上的強硬立場有特別大的反應。

與此同時，我們一直在擔心，究竟會有什麼樣的事情會真正引起公眾的注意並打擊消費者信心？很多時候，我們並不能看清，但是我們擔心的是，市場可能會同時經歷多重風險疊加的情況，那個時候，市場就難以消化風險了。

資金流入變化疊加季節性波動

VIX 指數在今年 2 月衝到了今年以來的最高點，截至目前是 2 月 5 日的記錄：37，現在的 VIX 指數還不及最高時的一半。

下半年，將會有什麼事件來推高 VIX 指數，甚至刷新年內新高呢？Data Trek Research 指出：

目前，入場美股的邊際買家以美國上市公司為主。從共同基金、ETF 流入股市的現金增速為負數，這一趨勢短期內不會改變。此外，年齡較大的投資者更傾向於投資債券而非股票。

這樣一來，美國股市會受到上市公司突發事件的影響。只要公司利潤增長強勁，上市公司就會庫藏股自己的股票，這也是現在正在發生的。

但是當下次經濟下行一旦出現，這一切都會停止。實際上，在上個周期開始的時候，也就是 2003 年，共同基金投資者是股票的大買家，當時共同基金的投資也是過去 20 年中最大的股市入場。但是，當股票下跌時，共同基金將很難扮演早期投資者的角色。

將季節性同投資流量聯繫起來，今年下半年或許會出現一段時間的熊市。在第三季時，各家公司的 CFO 們都會談論減少股票庫藏股，直到「局勢明朗起來」，美國股市那時候可能又一次下挫，下挫幅度可能達到 10% 到 15%。

對於這一可能的風險，市場依然視而不見。

地緣政治可能導致的石油危機

在 Data Trek Research 看來，油價上漲帶來的負面因素也沒有被投資者充分認識到。

我們在今年多次讀到了「聯準會殺死每個牛市」的想法。但是我們不同意。

我們認為，石油價格衝擊是現實世界的罪魁禍首，1973 年，1979 年，1990 年和 2001 年至 2002 年都支持我們的結論。即使沒有金融危機，2008 年初以 140 美元 / 桶的油價註定美國陷入衰退。

目前，美國股市似乎並未受到油價溫和走高的影響。今年原油價格的復甦看起來像是經過長時間的停滯後自然回升。

現任政府如何處理伊朗核協議是一張具有決定性意義的一張牌，以色列最近在敘利亞採取的行動表明了發生區域軍事衝突的可能性。如果真的局勢惡化，未來不排除進一步推高油價。

『新聞來源／華爾街見聞』