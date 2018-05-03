亞馬遜欲推廣支付系統 PayPal嚇趴

本周三，亞馬遜公司提出，如果零售商使用其自己的在線支付服務 Amazon Pay，平台將會向這些零售商提供折扣。

顯而易見，亞馬遜此舉意在通過犧牲線上支付的利潤，以拓展其新的服務。

而這無疑會給 PayPal 這樣的數字錢包巨頭帶來巨大威脅。此消息一出，周三 Pay Pal 的股價應聲下跌超 4%。

此前，使用亞馬遜在線服務的商家，在進行每筆交易時，會被收取信用卡交易額的 2.9%+0.3 美元的費用，而這筆交易處理費則會被亞馬遜、發卡機構和支付網路所瓜分。

但現在，亞馬遜願意讓出利潤以期在未來占據更多的支付市場市佔率。彭博援引一位知情人士的透露稱：

作為推廣的一部分，若商家承諾長期使用這項服務（Amazon Pal），亞馬遜將向商家收取更低的費用。

事實上，亞馬遜如果可以藉此招攬更多用戶並使之保持粘性，那麼巨大的用戶群將會助它有更多的籌碼與銀行和支付網路進行談判，以獲得在該平台上更低的電子支付成本。

亞馬遜此次對 Amazon Pal 的強力推廣並不使人感到意外。作為全球最大的電商平台，亞馬遜的第三方行動支付的發展卻遠落後與美國本土的其他競爭對手，谷歌、蘋果、Facebook 等都建立了自己的支付系統；而亞馬遜此前嘗試推出的 Amazon Wallet 業務，卻在 2015 年被放棄了，轉而由 Amazon Pay 所替代。

此前，眾多零售商對 Amazon Pay 持觀望態度的一個重要原因是，由於亞馬遜有自營業務，這在一定程度上與零售商們形成了競爭關係，零售商們擔心使用亞馬遜的支付服務會導致它們的交易路徑直接對亞馬遜開放。

不可否認，在行動支付領域，中國市場才是發展最快、走在世界最先列的，支付寶和微信支付都是亞馬遜可以學習借鑑的對象。

當然，亞馬遜再布局其自有的行動支付上，也會遇到一些固有困難。比如說，由於美國傳統的支付方式比較成熟，消費者使用傳統支付的慣性依舊較大，因此將他們的消費支付習慣轉向行動支付仍需時日。

目前，Amazon Pay 已經積累了 3000 多萬的用戶群體，但相比於全球 3 億多的亞馬遜用戶，這個數字仍有很大的上升空間。

『新聞來源／華爾街見聞』