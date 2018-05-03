亞馬遜下一個犧牲者：Paypal 及信用卡公司

《彭博社》報導，據知情人士透露，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 在邁入新的事業群：付款業務。為了侵蝕 PayPal (PYPL-US) 及其他網路付款公司的業務，亞馬遜開始對使用自己的網路付款客戶提出折扣，估計這也將衝擊現有的信用卡公司。

消息傳出後，Paypal 週三 (3 日) 收盤股價下跌 4.12% 來到 71.73 美元。Visa (V-US) 股價也下跌 0.89%。

Paypal 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這一舉動表明，亞馬遜願意犧牲其支付系統的利潤來推廣其市佔率，也是一個亞馬遜以往御用的商業模式。對於像 JPMorgan (JPM-US) 和花旗 Citigroup (C-US) 這樣的貸款機構、及 Visa (V-US) 和 Mastercard (MA-US) 、以及 First Data 和 Stripe 等支付處理商來說，當購物者刷卡或點擊「立即購買」時，每次銷售一小部分的刷卡費用，就是每年 900 億美元的一個大餅。

據了解，金融行業的費用約典型信用卡交易的 2%。但是，亞馬遜和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 等大型零售商早已能夠根據其龐大的銷量為自己談判較低的利率。現在，亞馬遜正在提議將其獲得的折扣傳遞給一些較小的商家 - 如果他們同意接受其亞馬遜支付服務。

報導指出，目前無法確定有多少亞馬遜的零售商收到這樣的折扣優惠。亞馬遜通常在廣泛推出之前會對這些舉措進行測試。目前使用亞馬遜付款服務的零售商已經支付亞馬遜每張信用卡交易額的 2.9%，再加上 0.30 美元的費用。亞馬遜為了實驗，正提議與商家做出長期承諾使用該服務的較低費用。

自 2013 年公司重新啟動後的 Amazon Pay 吸引了超過 3000 萬用戶，對於亞馬遜來說，這意味著從其他網站的電子商務銷售中獲得額外的收入。

然而，商家並不急於與亞馬遜分享太多的信息，亞馬遜可能會與他們競爭，如亞馬遜近期進入寵物食品的案例，在自己的網站上銷售類似的產品。根據 EMarketer 的數據，亞馬遜在美國電子商務市場佔據主導地位，2017 年的營收佔比 43.5%。

PayPal 則強調作為非零售競爭對手的行銷策略，以實現差異化。

除了 Amazon Pay 以外，以獲得更多零售商的電子收入，在亞馬遜上的商家可以付費讓亞馬遜處理倉儲、包裝、和運輸，成為其 3PL。許多人發現，亞馬遜的物流費用較低，因批量運輸有折扣。

亞馬遜的這一舉措是類似於馬雲的支付寶和騰訊控股的微信支付。上個月，Visa 和 Mastercard 宣布正在合併自己的在線結賬按鈕，放棄其獨立的 Visa Checkout 和 Masterpass 計畫。PayPal 目前在線上支付佔有領先地位，擁有約 2.37 億的全球賬戶。