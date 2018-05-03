乳業強者恆強格局持續 伊利何以領跑中國乳業

伊利股份（600887.SH）於 4 月 26 日晚間披露年報，其五項核心指標：淨利潤、綜合市場占有率，消費者滲透率、淨資產收益率均行業第一的成績，將今年乳業年報發布的關注度推上了一個小高潮，其營業總收入 680.58 億，淨利潤 60.03 億元的業績遙遙領先行業其它乳企，再次成功衛冕。



中國乳業的「馬太效應」日漸凸顯。行業龍頭伊利股份已成獨占鰲頭之勢，第二梯隊苦追無望，中小乳企更是望塵莫及，中國乳業新格局已悄然形成。







年報顯示，伊利不僅營收和淨利潤屢創新高，向股東進行現金分紅也是大方，42.55 億的分紅再次彰顯伊利的強大實力。而在伊利之前公布年報的蒙牛（2319.HK）其年報顯示，2017 年蒙牛實現營業收入為 601.6 億元，同比增長 11.9%，淨利潤 20.5 億元，換帥之後實現了扭虧為盈。







毫無疑問，伊利股份又一次刷新紀錄領跑全行業。







自 2008 年起，伊利呈現了爆發式的增長。近年來，伊利收入、利潤、毛利均行业領先，同時与竞争对手差距持續擴大。為何伊利會持續領跑行業？







業內分析認為，伊利之所以能樹立行業品質標桿，打造乳業創新先鋒，構築核心競爭優勢壁壘，主要在於其渠道滲透力領先，團隊管理能力卓越，激勵政策到位，業務部門持續超預期增長，產品結構加速升級，高端產品持續放量，電商母嬰渠道爆發增長，給企業發展注入了源源不斷的動力。







淨資產收益率全球第一，伊利持續高速增長







作為最能反映一家企業綜合管理水平的淨資產收益率指標，伊利 2017 年淨資產收益率達到了 25.22%，連續九年保持在 20% 以上增速，更是連續三年位居全球乳業第一。







而與之形成鮮明對比的是，蒙牛在過去兩年的淨資產收益率分別為 9.06%（2017 年）、-3.6%（2016 年）。







對比伊利與蒙牛的毛利率和淨利率，可以發現伊利的毛利率一直高於蒙牛，同時其淨利率在也遠高於蒙牛。近年來，利潤率低一直是蒙牛的一大痛點。







究其原因，有行業人士分析，首先伊利原材料控制力更強，同等品質的原料伊利采購更加靈活、渠道更加便捷；其次，伊利贏在創新，在高端奶和嬰兒配方粉這些毛利較高的領域做得更大；第三，伊利與渠道商的關系更為穩定，伊利屬於典型的管理科學、執行效率非常高的公司。







業務結構優化，伊利液態奶及奶粉市場份額領先







從兩家公司 2017 年報來看，蒙牛液態奶，奶粉，冷飲業務分別占比 88.13%，6.72%，4.18%。其中液態奶總收入占比高出伊利 6.19%，對於液態奶的依存度要高於伊利，這也說明蒙牛創新的壓力會更大。







分析伊利的產品結構，可以看出伊利產品結構轉型、品類多元化發展顯著，這與伊利近幾年拓展奶粉及奶制品等毛利率較高的相關產品戰略密切相關。







對於乳制品加工企業而言，液態奶可謂是基礎，也是最考驗全產業鏈整合能力的一項業務。國內液態奶市場的集中度較高，伊利穩居第一占比 33.6%，蒙牛第二占比 26.6%，份額進一步提升。特別在常溫奶業務上，伊利競爭優勢凸顯，伊利與蒙牛常溫奶份額差距從 2012 年 - 2%（伊利 25.3%，蒙牛 27.7%）到 2017 年 + 6%（伊利 34%，蒙牛 28%）。







值得注意的是，近年來常溫酸奶發展迅猛，成為乳企新的增長點。常溫酸奶的推出，打破了酸奶在冷鏈上的限制，2012-2014 年，國內常溫酸奶增速均超過 100%，此後，常溫酸奶市場增速略有下滑但市場規模在 2016 年突破 200 億元。根據 Euromonitor 顯示，2017 年伊利的安慕希占有常溫酸奶最大的市場規模，在液態奶中占比達 14.6%，蒙牛的純甄占 9%，光明莫斯利安占 6.8% 緊隨其後。常溫酸奶市場形成了安慕希 --- 純甄 --- 莫斯利安的格局。







而在奶粉業務上，作為整個乳業毛利率最高的產品，伊利憑借先發優勢、穩扎穩打，提升公司的盈利能力。這也是伊利淨利率一直高於于競爭對手重要原因之一。







伊利橫向品類穩健擴張，蒙牛產業鏈纵向整合







早在 2014 年時，伊利就提出了「成為全球最值得信賴的健康食品提供者」的願景，意味著未來發展的方向逐漸由乳制品轉到更為廣闊的健康食品。近年來，伊利先後推出植物蛋白飲料核桃乳、活菌型果汁飲料、斯谷原色營養棒等，並於去年年底推出植選豆奶新品。通過逐步試水非奶產品，未來伊利將繼續多元化產品品類，締造大食品帝國。







長江證券分析師表示，作為有著豐富食品飲料，特別是乳制品經營經驗的伊利，伊利已經布局了精細的覆蓋全國的經銷商網絡，積累了豐富的快消品營銷經驗，橫向拓展其他品類風險較小。







近幾年，伊利積極尋找尚處在快速增長行業的產品進行品類擴張，2014 年底伊利推出自主研發的植物蛋白飲料進軍植物蛋白飲料行業，2017 年底推出豆奶產品，植物蛋白飲料行業尚屬於藍海市場，核桃乳、豆奶占據了植物蛋白飲料行業的半壁江山，發展空間巨大。功能性飲料、保健飲料、休閒食品也都將是伊利以後有望進軍的行業。對標雀巢，未來或將效仿雀巢並購切入其他健康食品行業。







而另一邊的蒙牛，則采取了與伊利完全不同的發展策略。2000-2007 年，中國乳制品市場產品同質化嚴重，品牌知名度是核心競爭力，當時的蒙牛通過「先建市場後生產產品」的方法快速發展，收入利潤飛升，但由於該模式忽略了最為重要的上游奶源質量管理，公司經營存在較大的風險。







蒙牛全產業鏈布局戰略清晰，由於較伊利在成本管理，尤其是運輸成本上存在一定差距，公司毛利率長期低於伊利，2009 年中糧入主後，蒙牛開始產業鏈整合進程，先是與現代牧業簽訂為期 10 年的原奶供給協議，規定現代牧業 70% 原奶需供給蒙牛，後又於 2013 年投資現代牧業，持有近 28% 的股份，成為第一大股東，2016 年進一步增持到 61%。







2009-2014 年，原奶價格持續上漲（漲幅約 81.5%），同期蒙牛毛利率維持穩定，從 26.7% 升至 30.0%（剝離雅士利），顯示了在成本上行周期縱向整合產業鏈戰略平抑成本，穩定毛利率的優勢。







然而 2014 年後，原奶價格下跌，蒙牛的戰略逐漸展現出其弊端。一方面，由於伊利相比蒙牛在采購奶源上更具靈活性，且產品升級快於蒙牛，兩者毛利率差再次拉開；另一方面，原奶價格下行導致現代牧業業績下滑，2016 年扣非歸母淨利潤約 - 9.21 億，同比下降 390.15%，大幅拖累蒙牛業績。因此奶價下行周期，蒙牛不僅沒有充分享受到奶價下跌、毛利率上升的全行業紅利，還受到了上游牧場經營不善的拖累。







伊利一次次刷新著中國乳業的紀錄，從企業的綜合管理水平、戰略執行到產品線結構，我們可以看到伊利在行业内全方位领先。而作為行業龍頭老大，我们也相信伊利有能力同時也有責任引領乳制品甚至健康食品行業的未來發展。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』