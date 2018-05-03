平安好醫生公開發售超額認購653倍 週五將於聯交所掛牌上市

路透報導，中國平安 (2318.HK)(601318.SS) 旗下的互聯網醫療平台 -- 平安健康醫療科技有限公司 (平安好醫生) 週四宣布，公司向散戶公開發售部分出現超額認購 653 倍，按 100 股為一手的申購中籤率 60%。平安好醫生將於週五在聯交所掛牌上市。據公告，公開發售共吸引約 22 萬人認購，由於超額認購超過 95 倍，故合共約 2,962 萬股國際發售股份已重新分配至公開發售，使公開發售比例由 6.5% 增至 25%。而面向法人的國際發售部分亦獲「非常大幅超額認購」。



由於認購反應熱烈，平安好醫生以招股價區間上限的每股 54.8 港幣定價，本次香港首次公開發售 (IPO) 集資金額約 87.7 億港幣，主要用於拓展業務、併購及海外發展等。未計超額配售權的發售股數約 1.6 億股。



包括貝萊德基金、Capital Research and Management、新加坡 GIC 在內的七名基石投資者合計共認購約 7,879 萬股股份，涉資逾 43 億港幣，並占緊隨全球發售完成後已發行股本總額的 7.38%。



平安好醫生為中國平安旗下主要科技業務之一，自 2015 年起通過公司的移動平台提供在線諮詢服務及消費型醫療服務組合，截至 2017 年底止擁有 1.928 億名註冊用戶，累計虧損約 22.2 億元人民幣。公司預計，2018 年將產生大額虧損淨額。



中國平安 H 股週四早盤收市挫跌 2.5%，報 74.8 港幣；A 股亦跌 1.1%，報 60.65 元人民幣。



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