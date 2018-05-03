嘉民香港物流基金投得位置優越的物流用地

香港 2018 年 5 月 3 日電 / 美通社 / -- 嘉民集團（「嘉民」或「集團」） 透過嘉民香港物流基金（「基金」），獲香港地政總署以 27.5 億港元（3.5 億美元）批出一幅位於香港屯門區的一處優質物流用地。基金將於該面積達 32,000 平方米的地皮上興建一個優質的現代物流設施。

該地皮位置優越，毗鄰各大重點基建項目，包括屯門至赤鱲角連接路（連接香港西北部與香港國際機場）及新港珠澳大橋。該地可提供便捷的渠道將貨品配送至香港的各個主要消費中心及擁有超過 1 億人口的大灣區，對於廣大客戶而言均是一個具吸引力的地點。

嘉民集團大中華區首席執行官夏偉奇先生（Kristoffer Harvey）表示：「能夠成功在香港投得此位置優越的物流用地實屬難能可貴。我們非常高興能夠藉著這個機會，發揮香港物流市場的長期優勢，並擴充物業組合以滿足客戶對香港倉儲物流設施的殷切需求。」

「我們計劃在此建造一個優質的現代物流設施，以配合最新的自動化線和機械技術物流管理。集團現正積極與多名電子商貿及物流客戶就租用這個現代物流項目進行討論。」

嘉民是香港首屈一指的物流及工業基金經理及持有者，旗下現有優質資產組合共提供 1,480 萬平方呎（140 萬平方米）的物業空間，估值超過 340 億港元（40 億美元）。有賴逾 200 名優質本地及國際客戶的支持，嘉民在港物業組合的出租率於過去五年一直維持在 99%。嘉民集團持有基金 20% 的股權，而餘下 80% 則由多名國際資本合作夥伴所持有。目前基金的流動資金狀況穩健，資產負債率低企，故有能力從現有的財務資源中撥出充份的資金，以完成是次交易。

關於嘉民集團

嘉民集團（Goodman Group）是一家綜合的房地產集團，業務遍佈澳洲、紐西蘭、亞洲、歐洲、英國、北美洲及巴西。嘉民集團由 Goodman Limited、Goodman Industrial Trust 及 Goodman Logistics (HK) Limited 組成，是在澳洲證券交易所上市的最大工業地產集團，同時亦是全球最大的已上市工業及商業地產專業基金管理公司之一。

嘉民全球性的地產專長、全面的「持有 + 發展 + 管理」客戶服務及顯要的基金管理平台可確保該集團打造出創新的房地產解決方案，滿足其客戶的個別需求，同時力求為投資者提供長遠回報。

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