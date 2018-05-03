亞馬遜推出自有寵物品牌Wag 首先上市的是乾狗糧

亞馬遜 (AMZN-US) 開始推出自有的寵物產品品牌 Wag，擴大現有的自有品牌陣線包括電池、嬰兒用品、服裝和家庭用品在內的。

Wag 品牌周三 (2 日) 正式推出乾狗糧產品，亞馬遜計畫擴大品牌產品，以涵蓋其他寵物用品。該品牌僅適用於 Amazon Prime 用戶，用戶必須每月或每年支付費用以交換快速送貨以及視頻和音樂串流媒體。

此舉對威斯康辛州 Petco 動物用品公司和去年以超過 30 億美元收購 Chewy.com 的 PetSmart 公司，還有銷售寵物用品的大型零售商和超市都構成威脅。狗糧是一種很難在線上銷售的產品，因為它的重量和送貨價格都很高。

亞馬遜決定跨足的原因，是想讓經常補貨的寵物主人在決定購買時，優先想到亞馬遜。這也是大型雜貨店和零售通路競爭對手 Walmart Inc. (WMT-US) 的主要商品，Walmart Inc. 擁有自有的私營品牌狗食，包括 Ol' Roy。

之前由 Quidsi Inc. 擁有的 Wag.com 現在轉介至亞馬遜的寵物用品頁面，其中包括自有品牌狗食的新圖標。這家電子商務巨頭去年因為無法獲利而關閉了 Quidsi。亞馬遜在 2011 年以 5.45 億美元的價格收購也擁有 Diapers.com 和 Soap.com 的 Quidsi，以消除競爭對手並贏得客戶。

根據美國寵物用品協會的數據，美國寵物主人今年將在動物、護理和用品上花費 721 億美元，其中寵物食品市場約為 300 億美元。

據負責監控電子商務銷售情況的 One Click Retail 報告，亞馬遜於 2016 年開始銷售 AmazonBasics 品牌的寵物床和寵物車，去年寵物車的銷售總額達到 200 萬美元。

亞馬遜最近推出的其他自有品牌包括 Rivet 和 Stone＆Beam 系列的臥室、餐廳和辦公家具。在三年前中止了一個尿布品牌後，去年它重新以 Mama Bear 品牌推出了自有的尿布產品。